Suryakumar Yadav: चाचपडणारा सूर्यकुमार, BCCI ला झालाय नकोसा, पण एका व्यक्तीमुळे अंतिम निर्णय रखडलाय; कोण आहे तो?

India T20 captaincy future after SKY struggles: कर्णधारपदाची माळ गळ्यात पडल्यापासून सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म त्याच्यावर रुसलेला दिसतोय... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही अमेरिकेविरुद्धचा सामना सोडल्यास सूर्याला काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये २०२५-२६ च्या हंगामात त्याला २३ सामन्यांत ३३.४४ च्या सरासरीने ६०२ धावा करता आल्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्येही त्याने खास काही कामगिरी केलेली नाही. त्यामुळे त्याचे टीम इंडियाच्या ट्वेंटी-२० संघाच्या कर्णधारपद धोक्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. भारतीय संघ आयपीएलनंतर आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावर एकूण सात ट्वेंटी-२० सामने खेळायला जाणार आहेत. त्यात सूर्या कर्णधार म्हणून दिसेल का? हा प्रश्न सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे..BCCIच्या एका वरिष्ठ सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, सूर्यकुमार यादवचे भारताच्या ट्वेंटी-२० कर्णधारपदाचे भवितव्य प्रामुख्याने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ठरवू शकतो. कारण, केवळ एक फलंदाज म्हणून तो संघात स्थान मिळवू शकेल याबद्दल राष्ट्रीय निवड समितीला पूर्ण खात्री नाही. निवड समिती त्याला संघातून काढून टाकण्याच्या बाजूने आहे, परंतु प्रशिक्षक-कर्णधार समीकरण हे ड्रेसिंग रूमच्या वातावरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे, हे देखील बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मान्य आहे. सूर्यकुमारसोबत गंभीरचे संबंध चांगले आहेत आणि त्याला कर्णधारपदावर ठेवायचे की काढायचे, हा निर्णय मुख्य प्रशिक्षकच घेऊ शकतो..MS Dhoni चेन्नई सुपर किंग्सचा नवा प्रशिक्षक? R Ashwin चे मोठे विधान, स्टीफन फ्लेमिंगच्या उचलबांगडीची चर्चा; म्हणाला, तुम्हाला दुसरा... .जवळपास वर्षभरापासून सूर्यकुमारच्या संघातील स्थानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यमान ट्वेंटी-२० कर्णधाराला संघातून वगळले पाहिजे, असा पाचही निवडकर्त्यांचा असा ठाम विश्वास आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयानंतरची भावनिकता कमी झाल्यापासून या दृष्टिकोनाला अधिक बळ मिळत आहे. निवड समितीने भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याकडे अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या हंगामात ७०० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या सूर्याला आयपीएलमुळे पुन्हा फॉर्ममध्ये येण्यास मदत होईल. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याच्या खेळात कोणतीही तांत्रिक सुधारणा झालेली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे..अगदी नवखे वेगवान गोलंदाजसुद्धा सरळ आणि अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत आहेत, आणि त्याच्याकडे त्यावर काहीच उत्तर नाही. निवड समितीला तो लॉस एंजेलिस २०२८ ऑलिम्पिकमध्ये खेळताना दिसत नाही. गोष्ट इतकीच सोपी आहे, असे बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ सूत्राने पीटीआयला सांगितले. सूर्याने आयपीएल २०२६ मध्ये १२ सामन्यांत १८ पेक्षा कमी सरासरीने २१० धावा केल्या आहेत."फलंदाज म्हणून त्याचे संघातील स्थान धोक्यात असताना तो कर्णधार कसा होऊ शकेल? त्यामुळे त्याला संघात कायम ठेवणे अवघड आहे, पण अजित आगरकर आणि गौतम यांचे एकमत असणे आवश्यक आहे," असे सूत्राने सांगितले..ICC New Rule: चेंडूचा रंग बदलणार, गौतम गंभीर ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये टीमला रणनीती सांगायला येणार; क्रिकेटमध्ये नव्या बदलाचे संकेत.दरम्यान, BCCI ने सूर्यकुमारला पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घेतला, तर श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल आणि तिलक वर्मा यांसारख्या संभाव्य उमेदवारांचा कर्णधारपदासाठी विचार केला जात असल्याचे वृत्त आहे.श्रेयस एक 'प्रबळ दावेदार' आहे, परंतु त्याला अंतिम संधी मिळेल की नाही हे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर अवलंबून असेल.