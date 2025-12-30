Suryakumar Yadav ने मला खूप मेसेज केले होते...' बॉलिवूड अभिनेत्रीचा धक्कादायक दावा; नेमकं काय म्हणाली?

बॉलिवूड अभिनेत्री खुशी मुखर्जीनं दावा केला आहे की सूर्यकुमार पूर्वी तिच्याशी चॅटिंग करायचा. खुशीने म्हटले आहे की तिला कोणत्याही क्रिकेटपटूला डेट करायचे नाही. सूर्यकुमारने या दाव्यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही..भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव नुकताच एका वेगळ्या कारणाने चर्चेत आला आहे. सूर्यकुमार येत्या दीड महिन्याभरात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे, पण त्यापूर्वीच एका बॉलिवूड अभिनेत्रीने त्याच्याबाबत खळबळजनक दावा केला आहे. ही अभिनेत्री खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) आहे. खुशी मॉडेल आणि अभिनेत्री असून तिने अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. अनेकदा ती तिच्या बोल्ड कटेंटमुळेही चर्चेत असते. मात्र यावेळी तिने सूर्यकुमारबाबत (Suryakumar Yadav) केलेल्या विधानाची चर्चा होत आहे..Suryakumar Yadav: वर्ल्डकपमध्ये कितव्या क्रमांकावर खेळणार ? सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी माहिती, जुने व्हिडिओ पाहून तयारी.. .खुशीने दावा केला आहे की स्फोटक फलंदाज असलेला सूर्यकुमार यादव पूर्वी तिच्याशी चॅटिंग करायचा. मात्र आता त्यांच्यात बोलणं होत नाही. तसेच तिने असंही म्हटलंकी तिचे नाव कोणत्याही क्रिकेटपटूशी जोडलेलं किंवा डेट करणे तिला आवडणार नाही.खुशीने Kiddan.com च्या वृत्तानुसार म्हटले आहे की 'मला कोणत्याही क्रिकटपटूला डेट करायचे नाही. माझ्यामागे अनेक क्रिकेटपटू होते. सूर्यकुमार यादवही मला पूर्वी खूप मेसेज करत होता. आता आम्ही फार बोलत नाही आणि मला जोडायलाही जायचं नाहीये. मला माझ्याशी कोणाचंही नाव जोडलेलं नको आहे.'.दरम्यान, खुशीने हा दावा केला असला, तरी याबाबत अद्याप तरी सूर्यकुमार यादवने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तो आता जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी२० मालिका खेळताना दिसेल, त्यानंतर तो ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत खेळेल. त्यापूर्वी जानेवारीच्या सुरुवातीला तो मुंबईसाठी विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील दोन सामने खेळणार आहे. सूर्यकुमार सध्या मोठ्या धावांसाठी संघर्ष करताना दिसतोय. मात्र आगामी मोठ्या स्पर्धा लक्षात घेता त्या तो लवकरात लवकर फॉर्ममध्ये यावा अशीच अपेक्षा भारतीय संघाची आणि चाहत्यांची असेल..Vijay Hazare Trophy: सूर्यकुमार-शिवम दुबेही मुंबईसाठी खेळणार की नाही? महत्त्वाचे अपडेट्स आले समोर.कोण आहे खुशी मुखर्जी?मॉडेल आणि अभिनेत्री असेलली खुशी मुखर्जीने बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काण केले आहे. यामध्ये अंजाल थुराई, हार्ट ऍटॅक, श्रीनगर अशा काही चित्रपटांचा समावेश आहे. याशिवाय तिने देविका, बालवीर, नादान अशा काही टीव्ही मालिकांमध्येही काम केले आहे, तर काही वेब सिरिजमध्येही ती झळकली आहे. ती 'लव्ह स्कूल ३' आणि 'स्पिटव्हिला १०' अशा रियालिटी शोमध्येही सहभागी झालेली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.