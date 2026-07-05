Suryakumar Yadav: अरे अच्छा तो चल रहा है...भारताच्या पराभवानंतर सूर्यकुमार यादवचा VIDEO व्हायरल

Suryakumar Yadav Viral Video: भारत सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून दोन्ही संघांमध्ये पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरू आहे. शनिवारी झालेल्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारताला चार विकेट्सनी पराभव स्वीकारावा लागला. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. भारताने २० षटकांत ७ बाद १९० धावा केल्या. मात्र, इंग्लंडने १९ षटकांत लक्ष्य गाठत सामना आपल्या नावावर केला. या पराभवानंतर भारतीय संघासोबतच माजी टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवचाही एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..२०२६ चा टी-20 विश्वचषक जिंकून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याकडून नेतृत्वाची धुरा काढून श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आली. त्याचबरोबर उपकर्णधारपद तिलक वर्माकडे देण्यात आले आणि संघातही अनेक बदल करण्यात आले. त्यानंतर आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत भारताला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आता इंग्लंड दौऱ्यात पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर दुसऱ्या सामन्यात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर सूर्यकुमार यादवचा एक जुना व्हिडिओ पुन्हा चर्चेत आला आहे..काय आहे व्हिडिओत?व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये सूर्यकुमार यादव मुंबईत कुठेतरी जात असताना पापाराझींनी त्याला फोटोसाठी थांबवले. त्यावेळी एका चाहत्याने, "सूर्या दादा, आम्ही तुम्हाला खूप मिस करत आहोत," असे म्हटले. यावर सूर्यकुमार आश्चर्याने "मला?" असे म्हणाला आणि हसत "अरे, सगळं तर छान चाललंय," अशी प्रतिक्रिया दिली..हा व्हिडिओ सामन्यापूर्वी फारसा चर्चेत नव्हता. मात्र, भारताच्या अलीकडील पराभवानंतर तो पुन्हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेक चाहते "काहीच छान चाललेलं नाही सूर्या भाऊ", "तुझ्याशिवाय काहीच चांगलं नाही", अशा प्रतिक्रिया देत आहेत. काहींनी तर सूर्यकुमार यादवला पुन्हा भारतीय टी-20 संघात संधी देण्याची मागणीही केली आहे..Suryakumar Reaction: कॅप्टन्सी पण गेली अन् संघातूनही काढलं, नव्या कर्णधारासह टीम जाहीर होताच काय म्हणाला सूर्या?.विशेष म्हणजे, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२६ चा टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. मात्र, त्यानंतरच्या मालिकेत निवड समितीने भविष्यातील नियोजन आणि वयाचा विचार करून त्याला संघाबाहेर ठेवले. आता भारताच्या कामगिरीवरून पुन्हा एकदा सूर्यकुमार यादवच्या पुनरागमनाची चर्चा रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.