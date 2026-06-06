Cricket

Suryakumar Reaction: कॅप्टन्सी पण गेली अन् संघातूनही काढलं, नव्या कर्णधारासह टीम जाहीर होताच काय म्हणाला सूर्या?

Suryakumar Yadav Reaction: टी20 कर्णधारपद गमावल्यानंतर आणि संघातून वगळल्यानंतर सूर्यकुमार यादवची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
Suryakumar Reaction

Suryakumar Reaction

esakal

Varsha Balhe
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Suryakumar Yadav Reaction: अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बीसीसीआयच्या निवड समितीने (BCCI Selection Committee) आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी-२० संघाची (India T20I Team) शनिवारी (६ जून) घोषणा केली आहे.

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