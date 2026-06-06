Suryakumar Reaction: कॅप्टन्सी पण गेली अन् संघातूनही काढलं, नव्या कर्णधारासह टीम जाहीर होताच काय म्हणाला सूर्या?

Suryakumar Yadav Reaction: अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बीसीसीआयच्या निवड समितीने (BCCI Selection Committee) आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी-२० संघाची (India T20I Team) शनिवारी (६ जून) घोषणा केली आहे..भारतीय संघ जूनच्या अखेरीस आयर्लंडमध्ये २ टी-२० सामने खेळणार आहे. त्यानंतर १ जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. यासाठी भारतीय संघाची निवड करण्यात आली आहे..सूर्यकुमार यादवची टी-२० कर्णधारपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली असून त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. परंतु संघातून वगळल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे..काय म्हणाला सूर्या?अलीकडे झालेला टी-२० विश्वचषक जिंकून देऊनदेखील सूर्याला संघातून वगळण्यात आले आहे. यावर सूर्यकुमार यादवने आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने इन्स्टाग्रामवर एक छोटासा संदेश पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये त्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) तयार केलेला टी-२० संघाचा आराखडा शेअर केला आहे. त्याने त्यामध्ये लिहिले आहे की, "या अत्यंत कुशल संघाला येणाऱ्या पुढील आव्हानांसाठी खूप खूप शुभेच्छा." सोबतच त्याने भारतीय ध्वज आणि 'नजर' यांसारखे काही इमोजीही जोडले..या भारतीय स्टार खेळाडूची आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० सामन्यांसाठी फलंदाज म्हणून संघात निवड झालेली नाही. विश्वचषक जिंकल्यापासून त्याने २०२८ च्या ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्याची इच्छा अनेकदा व्यक्त केली होती, पण ते शक्य झाले नाही..Team India T20 Captain: सूर्यकुमारला T20 कॅप्टन्सीवरून काढणार, मग भारताच्या नेतृत्वासाठी पर्याय कोण? हे तिघे शर्यतीत आघाडीवर.या दौऱ्यासाठी सूर्यकुमार यादवच्या जागी युवा श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून संधी देण्यात आली आहे. यामागील कारण मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सूर्यकुमारचे वय आणि फलंदाजीचा फॉर्म याकडे लक्ष वेधले. गेल्या दोन वर्षांत या खेळाडूचा फॉर्म फारसा चांगला राहिलेला नाही. त्याची सरासरी २० च्या आसपास होती आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तसेच आयपीएलमध्ये त्याने केवळ दोनच मोठ्या खेळी केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.