Team India : सूर्यकुमार यादवसाठी दरवाजे अजूनही खुले... माजी कर्णधाराचे टीम इंडियात पुनरागमन शक्य... जाणून घ्या, कसं!

Suryakumar Yadav return after captaincy removal: भारतीय संघाला २०२६चा वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादव याला कर्णधारपदावरून आणि टीममधून अचानक काढले गेले. जेतेपदाची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर सूर्यकुमारने २०२८च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले होते, परंतु अजित आगरकरच्या निवड समितीने त्याच्याकडून नेतृत्व काढून घेतले आणि त्याला संघाबाहेच केले. आगरकर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या डोक्यात काही वेगळाच प्लान सुरू होता. त्यांनी २०२३ पासून भारताकडून एकही ट्वेंटी-२० सामना न खेळलेल्या श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली. पण, अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला सलग सहा पराभवांचा सामना करावा लागला..आयर्लंडविरुद्धची मालिका २-० अशी गमावल्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध भारतीय संघ पुनरागमन करेल, असे वाटले होते. पण, चारही सामन्यात सपाटून मार खावा लागला. त्यामुळे आता सूर्यकुमारला हटवण्याचा निर्णय योग्य होता का? हा सवाल केला जातोय. आयपीएल २०२६ मधील खराब कामगिरीमुळे सूर्याला बाहेर बसवले गेले. पण, संघाबाहेर केले म्हणजे सूर्याचे पुनरागमनाचे दरवाजे बंद झाले, असे नाहीत. सूर्या अजूनही संघात पुनरागमन करू शकतो. त्यासाठी त्याच्याकडे देशांतर्गत क्रिकेट गाजवण्याची संधी आहे. .IND vs ENG 1st ODI: ५-२-३-१... टीम इंडियाचा फॉर्म्युला ठरला; इंग्लंडला सव्याज परतफेड करणारी तगडी प्लेइंग इलेव्हन.दिनेश कार्तिक, अंबाती रायुडू, युवराज सिंग, अशा अनेक खेळाडूंनी राष्ट्रीय संघात पुनरागमन करून दाखवले आहे. सूर्यकुमारने मुंबई संघाकडून आणि मुंबई इंडियन्सकडून अफलातून कामगिरी केल्या, त्याला दुसरी संधी मिळू शकते..Team India: 'श्रेयस अय्यर -गंभीरला काढून टाकण्यापेक्षा जरा विचार करा आणि IPL... ', संजय मांजरेकरांची BCCI वर सडकून टीका.सूर्यकुमारला हटवल्यानंतर आगरकने त्याच्या फॉर्मवर बोट ठेवले होते आणि २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी पुढे जाण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे त्याने म्हटले होते. "सूर्याला संघाबाहेर करण्याचा निर्णय अवघड होता. त्याने नुकताच वर्ल्ड कप जिंकला होता आणि हे घडले. हे त्याच्या खराब कामगिरीमुळे घडले, परंतु आम्हाला पुढील दोन वर्षांचा विचार करून पुढे चालायचे होते. त्यासाठी ही योग्य वेळ असल्याचे आम्हाला वाटले. श्रेयस त्यापदासाठी योग्य उमेदवार आहे," असेही तो म्हणाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.