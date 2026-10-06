Suryakumar Yadav: सूर्याचा मोठा 'गेम' झाला... आधी विचारलं खेळणार का, त्याने हो म्हटलं अन् निवड समितीने संघाबाहेर केलं

Why was Suryakumar Yadav dropped from Mumbai Ranji squad? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या सूर्यकुमार यादवला भारतीय संघातून वगळल्यानंतर तो पुनरागमनासाठी सज्ज होतोय. पण, त्याच्या मार्गातील अडथळे कमी होण्याचं नाव घेत नाही. ट्वेंटी-२० संघाचे दरवाजे बंद झाल्यात जमा असताना सूर्या वन डे व कसोटी संघात पुनरागमनाचे स्वप्न पाहतोय. पण, ते पूर्ण होणार नसल्याची परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने ( MCA) त्याच्यासोबत मोठा खेळ केल्याचे वृत्त समोर आले आहे..रणजी करंडक स्पर्धेच्या २०२६-२७ च्या पर्वासाठी मुंबई संघाची घोषणा सोमवारी केली गेली. निवड समितीची बैठक होण्यापूर्वी सूर्याला तू खेळणार का असे विचारण्यात आले होते आणि त्याने लगेचच हो, असे उत्तरही दिले होते. पण, MCA च्या बैठकीत काही खतबत झाली आणि जाहीर झालेल्या संघात सूर्याचं नावच दिसल नाही. मुंबई रणजी करंडकाच्या हंगामातील पहिला सामना चंदीगढविरुद्ध ११ ऑक्टोबरला घरच्या मैदानावर खेळणार आहे...WCL 2026, IND vs PAK: पाकडे पुन्हा तोंडावर आपटले! भारताकडून हवी होती लेखी माफी पण... क्रिकेटच्या मैदानात राडा.नेमकं काय घडलं?निवड समितीच्या बैठकीपूर्वी सूर्यकुमार यादवच्या त्याच्या उपलब्धतेबाबत विचारण्यात आले. त्याने त्याचा होकार निवड समितीला कळवला होता, परंतु निवड समितीने त्याची निवड केली नाही. निवड समिती प्रमुख राजेश पवार म्हणाला, तो रेड बॉल क्रिकेट वर्षभर खेळलेला नाही आणि आम्हाला युवा खेळाडूंना संधी द्यायची आहे. याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही भविष्यात सूर्याच्या नावाचा विचार करणार नाही, परंतु त्याला रेड बॉल क्रिकेटचे काही सामने खेळायला हवेत..आयुष म्हात्रेकडे उप कर्णधारपद१९ वर्षीय आयुष म्हात्रेकडे मुंबईच्या रणजी संघाचे उप कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. सिद्धेश लाडच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघात यशस्वी जैस्वाल व सर्फराज खान हे आंतरराष्ट्रीय खेळाडूपण आहेत. आयुषने १३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ६६० धावा केल्या आहेत..भन्नाट... भुवनेश्वर कुमार भारतीय संघात परतला; कृणाल पांड्या, नितीश राणा यांनाही संधी, जाणून घ्या केव्हा व कुठे होणार स्पर्धा....Mumbai’s Ranji Trophy Squad: सिद्धेश लाड ( कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, आयुष म्हात्रे, दिव्यांश सक्सेना, मुशीर खान, सर्फराज खान, सुवेद पारकर, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शाम्स मुलानी, तनुषा कोटियन, अथर्व अंकोलेकर, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, सिलव्हेस्टर डीसुझा, ओंकार तरमळे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.