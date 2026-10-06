Cricket

Suryakumar Yadav: सूर्याचा मोठा 'गेम' झाला... आधी विचारलं खेळणार का, त्याने हो म्हटलं अन् निवड समितीने संघाबाहेर केलं

Suryakumar Yadav left out of Mumbai Ranji Trophy squad: सूर्यकुमार यादवच्या रणजी ट्रॉफी निवडीवरून मुंबई क्रिकेटमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. रणजी ट्रॉफी २०२६-२७च्या पहिल्या सामन्यासाठी मुंबईचा संघ जाहीर करण्यात आला.
Mumbai Ranji Trophy 2026-27 Squad

Suryakumar Yadav left out of Mumbai Ranji Trophy squad

esakal

Swadesh Ghanekar
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Why was Suryakumar Yadav dropped from Mumbai Ranji squad? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या सूर्यकुमार यादवला भारतीय संघातून वगळल्यानंतर तो पुनरागमनासाठी सज्ज होतोय. पण, त्याच्या मार्गातील अडथळे कमी होण्याचं नाव घेत नाही. ट्वेंटी-२० संघाचे दरवाजे बंद झाल्यात जमा असताना सूर्या वन डे व कसोटी संघात पुनरागमनाचे स्वप्न पाहतोय. पण, ते पूर्ण होणार नसल्याची परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने ( MCA) त्याच्यासोबत मोठा खेळ केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

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