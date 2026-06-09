T20 Mumbai League 2026: संघाला गरज असताना श्रेयस अय्यर अपयशी ठरला; सरफराज खानच्या संघाने दणदणीत विजय मिळवला

Shreyas Iyer fails against Akash Tigers in T20 Mumbai League: सरफराज खानच्या 'आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स' संघाने शिस्तबद्ध खेळाच्या जोरावर श्रेयस अय्यरच्या 'सोबो मुंबई फाल्कन्स' संघाचा ६६ धावांनी सहज पराभव केला. मंगळवारी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर 'नुवामा प्रायव्हेट टी-२० मुंबई लीग २०२६' मधील या साखळी सामन्यात जय बिस्त व शशांक अत्तरडे यांनी चमक दाखवली. .जय बिस्त आणि अजित यादव यांच्या आक्रमक अर्धशतकांच्या जोरावर 'टायगर्स'ने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ६ बाद २२७ अशी मोठी धावसंख्या उभारली. त्यानंतर, गोलंदाजीमध्ये शशांक अत्तरडे आणि शम्स मुलानी यांनी प्रभावी कामगिरी करत 'फाल्कन्स'चा डाव १७.५ षटकांत १६१ धावांत गुंडाळला आणि संघाचा दणदणीत विजय निश्चित केला.विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना 'फाल्कन्स'ची सुरुवात दमदार झाली; सलामीवीर ईशान मूलचंदानी (१५ चेंडूत ४० धावा) याने सुरुवातीपासूनच 'टायगर्स'च्या गोलंदाजांवर आक्रमण केले. सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेत ईशानने आदित्य तरे (१) सोबतच्या ३३ धावांच्या सलामीच्या भागीदारीत सर्वाधिक धावा केल्या आणि 'टायगर्स'ला बॅकफूटवर ढकलले..Inside Story: सूर्यकुमार यादवचा 'काटा' कोणी काढला? पडद्यामागून असा 'गेम' केला; श्रेयस नव्हे, कर्णधारपदासाठी २ नावं सुचवलेली, पण... .मात्र, तिसऱ्या षटकात शम्स मुलानीने (३/४७) तरेला बाद केल्यावर सामन्याचे चित्र बदलले. त्यानंतर 'फाल्कन्स'ची घसरण सुरू झाली; ऑफ-स्पिनर शशांक अत्तरडेने (४/३३) आपल्या फिरकीच्या जाळ्यात अडकवत 'फाल्कन्स'च्या वरच्या आणि मधल्या फळीला खिंडार पाडले आणि आणखी ४६ धावांच्या मोबदल्यात चार बळी घेतले. अत्तरडेने भारताचा नवनियुक्त टी-२० आंतरराष्ट्रीय कर्णधार श्रेयस अय्यरलाही (१० धावा) बाद केले, ज्यामुळे 'फाल्कन्स'ची अवस्था ७९/५ अशी बिकट झाली.हर्ष आघावने (४३ धावा) एकहाती झुंज देत विजयाची आशा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला इतरांची फारशी साथ मिळाली नाही. महत्त्वाच्या टप्प्यावर मुलानीने हर्षला बाद केले आणि 'फाल्कन्स'च्या आशा मावळल्या; अखेरीस त्यांचा डाव १७.५ षटकांत संपुष्टात आला..तत्पूर्वी, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा 'टायगर्स'चा निर्णय योग्य ठरला आणि त्यांनी निर्धारित २० षटकांत मोठी धावसंख्या उभारली. सलामीवीर जय बिस्त (५७) आणि सरफराज (३१) यांनी संघाला धडाकेबाज सुरुवात करून दिली; त्यांनी अवघ्या तीन षटकांत ५० धावांचा टप्पा गाठत 'फाल्कन्स'वर सुरुवातीपासूनच दडपण निर्माण केले.चौथ्या षटकात प्रथमेश डाकेने धोकादायक सरफराजला बाद करून संघाला पहिले यश मिळवून दिले; सरफराजने ३१ धावांच्या आपल्या खेळीत सहा चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश केला होता. मात्र, या विकेटचा 'टायगर्स'च्या वेगावर फारसा परिणाम झाला नाही. बिस्तने आपला आक्रमक पवित्रा कायम राखत बाद होण्यापूर्वी आठ चौकार आणि दोन षटकार ठोकले..IND A vs SL A : ऋतुराज गायकवाडचे 'रौद्र रूप' पाहून सारेच चक्रावले; वादग्रस्त निकालावर भडकला, अम्पायरला भिडला, नेमकं काय घडलं?.त्यानंतर 'टायगर्स'ने हर्ष राणे (१४) यांच्यासह काही जलद गतीने विकेट्स गमावल्या, परंतु वरुण लवंडे (३५) आणि अजित (६८) यांनी चौथ्या विकेटसाठी ९७ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करत डाव सावरला. लवंडेने त्याला उत्तम साथ दिली, तर अजितने ३५ चेंडूंतील धडाकेबाज खेळीत पाच चौकार आणि चार षटकार लगावत आक्रमक फलंदाजी केली.संक्षित्प धावफलक: आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स २० षटकांत ६ बाद २२७ धावा (अजित यादव ६८, जय बिस्त ५७; प्रथमेश डाके २/५१) विजयी विरुद्ध सोबो मुंबई फाल्कन्स १७.५ षटकांत सर्वबाद १६१ धावा (हर्ष आघाव ४३, ईशान मूलचंदानी ४०; शशांक अत्तरडे ४/३३, शम्स मुलानी ३/४७) ६६ धावांनी पराभव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.