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IND vs PAK: भारतीय फलंदाजने पाकिस्तानी खेळाडूचा गळा पकडला, धक्काबुक्की झाली? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य

India vs Pakistan fight viral video fact check: भारत-पाकिस्तान सामना म्हटला की मैदानावरील चुरस आणि सोशल मीडियावरील चर्चांना उधाण येते. अशातच एका व्हायरल व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ उडवली.
India vs Pakistan fight viral video fact check

India vs Pakistan fight viral video fact check

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Was there a fight in India Pakistan T20 World Cup match? भारतीय महिला संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पराभवाची धुळ चारली... दीप्ती शर्माच्या पाच विकेट्स अन् स्मृती मानधनाच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने शेजाऱ्यांवर दणदणीत विजय मिळवला. पण, या सामन्यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यात भारत-पाकिस्तान खेळाडूंमध्ये हाणामारी झाल्याचा दावा केला जात आहे. पाकिस्तानी गोलंदाज मुद्दाम भारतीय फलंदाजला डिवचताना दिसतेय आणि संतापलेल्या भारतीय खेळाडूने तिचा गळा पकडला. त्यानंतर अम्पायर व अन्य खेळाडूंनी हा वाद मिटवला.. पण, या व्हिडीओमागचं सत्य काही वेगळं आहे.

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