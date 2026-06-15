IND vs PAK: भारतीय फलंदाजने पाकिस्तानी खेळाडूचा गळा पकडला, धक्काबुक्की झाली? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य

Was there a fight in India Pakistan T20 World Cup match? भारतीय महिला संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पराभवाची धुळ चारली... दीप्ती शर्माच्या पाच विकेट्स अन् स्मृती मानधनाच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने शेजाऱ्यांवर दणदणीत विजय मिळवला. पण, या सामन्यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यात भारत-पाकिस्तान खेळाडूंमध्ये हाणामारी झाल्याचा दावा केला जात आहे. पाकिस्तानी गोलंदाज मुद्दाम भारतीय फलंदाजला डिवचताना दिसतेय आणि संतापलेल्या भारतीय खेळाडूने तिचा गळा पकडला. त्यानंतर अम्पायर व अन्य खेळाडूंनी हा वाद मिटवला.. पण, या व्हिडीओमागचं सत्य काही वेगळं आहे..भारतीय संघाच्या ६ बाद १७० धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १७ षटकांत १०६ धावांत तंबूत परतला. स्मृतीने ४४ चेंडूंत ६८ धावांची खेळी केली, तिला कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( ३६) व रिचा घोष ( १७ चेंडूंत ३४ धावा) यांच्या खेळीने मदत केली. त्यानंतर गोलंदाजीत दीप्तीने ४ षटकांत १० धावा देत पाच विकेट्स घेतल्या. श्री चरणीने ३, तर शफाली वर्माने १ विकेट घेतली. पाकिस्तानकडून सलामीवीर मुनीबा अली ( ४१) हिने सर्वाधिक धावा केल्या..Fifa World Cup 2026 : जपानी फॅन्स मॅचनंतर स्टेडियममधील कचरा का उचलतात? त्या तरूणीनं 'Meiwaku' बद्दल सांगितलं, जाणून घ्या काय आहे ते? .या सामन्यानंतर व्हायरल झालेला व्हिडीओ AIने म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने बनवण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि दोन्ही संघांच्या चाहत्यांकडून त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या.… .भारतीय महिला संघाचा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील हा पाचवा मोठा ( धावा राखून) विजय ठरला. त्यांनी २०२४ मध्ये श्रीलंकेला ८२ धावांनी पराभूत केले होते आणि हा त्यांचा सर्वात मोठा विजय आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत डावात पाच विकेट्स घेणारी दीप्ती ही तिसरी भारतीय ठरली, परंतु तिने सर्वोत्तम कामगिरी केली. तिने रेणुका ठाकूर ( ५-१५ वि. इंग्लंड, २०२३) आणि प्रियांका रॉय ( ५-१६ वि. पाकिस्तान, २००९) यांना मागे सोडले. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १६६ विकेट्सचा विक्रमही दीप्तीने नावावर केला. तिने थायलंडच्या थिपात्चा पुथावाँग ( १६५) हिचा विक्रम मोडला..Fifa World Cup 2026 : लोकसंख्या डोंबिवलीपेक्षाही कमी, पण जिद्द हिमालयाएवढी! 'हा' चिमुकला देश वर्ल्ड चॅम्पियन जर्मनीला नडला.या सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, "आज मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याबद्दल मी प्रेक्षकांचे आभार मानू इच्छिते. जेव्हा आम्हाला गरज असते, तेव्हा स्मृती व दीप्ती या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नेहमीच हजर असतात. खेळपट्टी बऱ्यापैकी चांगली होती. सुरुवातीला आम्ही स्वतःवर विनाकारण दबाव टाकला. पण जेव्हा स्मृती आणि मी फलंदाजी करत होतो, तेव्हा आम्ही खेळ नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. रिचा घोषला मला सलामीला पाठवायला आवडेल. पण, तिची एक भूमिका आहे आणि ती चांगली कामगिरी करत आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.