T20 World Cup 2026 मध्ये झाले मोठे विश्वविक्रम! गेल्या स्पर्धेपेक्षा तब्बल 263 जास्त सिक्स

T20 World Cup 2026 Records:सर्वाधिक ७८० षटकारांनी यंदाची टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजली. अनेक विश्वविक्रम या स्पर्धेत झाले.
एकीकडे अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेडसारखे सहजतेने षटकार मारणारे फलंदाज अपयशी ठरत होते, तरीही यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत तब्बल सर्वाधिक ७८० षटकारांची नोंद झाली. यातील ६०० षटकार भारतात झालेल्या ३५ सामन्यांत, तर १८० षटकार श्रीलंकेत झालेल्या सामन्यात मारण्यात आले.

