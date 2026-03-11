T20 World Cup 2026 मध्ये झाले मोठे विश्वविक्रम! गेल्या स्पर्धेपेक्षा तब्बल 263 जास्त सिक्स

एकीकडे अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेडसारखे सहजतेने षटकार मारणारे फलंदाज अपयशी ठरत होते, तरीही यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत तब्बल सर्वाधिक ७८० षटकारांची नोंद झाली. यातील ६०० षटकार भारतात झालेल्या ३५ सामन्यांत, तर १८० षटकार श्रीलंकेत झालेल्या सामन्यात मारण्यात आले. .T20 World Cup नंतरही भारतात अडकलेले वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिकेचे अखेर मायदेशी परतणार; ICC कडून तिकीटांची सोय.२०२४ मधील गतवेळेस झालेल्या स्पर्धेत ५१७ षटकार नोंदवण्यात आले होते. यंदाची ही वाढ ५०.८७ टक्के आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघ विजेतेपदापर्यंतच्या सामन्यासह एकूण नऊ लढती खेळला. यात पहिल्या चार सामन्यांत स्थान न मिळालेला संजू सॅमसन पुढील पाच सामने खेळला. सुपर-८ मधील एक सामना आणि उपांत्य, अंतिम अशा तीन सामन्यांत सलग ८० पेक्षा अधिक धावा करणारा संजू सॅमसन स्पर्धेत सर्वोत्तम ठरला..साहिबजादाकडून सर्वाधिक धावा पाकिस्तानच्या साहिबजादा फरहानने यंदा सर्वाधिक ३८३ धावा फटकावल्या. एकाच टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत या सर्वाधिक धावा ठरल्या. तसेच तो एकाच स्पर्धेत दोन शतके करणारा पहिला फलंदाज ठरला. पाकिस्तानच्या एकूण धावांमध्ये ३७.३ टक्के धावांचा वाटा फरहानचा होता..भारतीयांकडून सुटले सर्वाधिक झेल यंदाच्या या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीयांकडून सर्वाधिक १५ झेल सुटले. इतर संघांकडून १० पेक्षा अधिक झेल सुटले नाहीत. या अगोदर सर्वाधिक झेल सुटण्याची नोंद आयर्लंडच्या नावावर होती. त्यांनी २०२२ मधील स्पर्धेत त्यांच्या हातून १४ झेल सुटले होते..Jasprit Bumrah: बुमराचा आता T20 क्रिकेटला अल्पविराम, पण कसोटी क्रिकेटबाबत तडजोड नाही.सर्वाधिक धावांचा विक्रम कायम२००७ मध्ये झालेल्या पहिल्यावहिल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत श्रीलंकेने केनियाविरुद्ध सहा बाद २६० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर आत्तापर्यंत ३६३ सामने होऊनही सर्वाधिक धावांचा हा विक्रम कायम आहे. भारताने उपांत्य सामन्यात सात बाद २५३ तर अंतिम सामन्यात पाच बाद २५५ धावांपर्यंत मजल मारली होती. त्या अगोदर सुपर-८ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध चार बाद २५६ धावा रचल्या होत्या. वेस्ट इंडीजनेही झिम्बाब्वेविरुद्ध सहा बाद २५४ धावा केल्या होत्या, परंतु श्रीलंकेचा विक्रम मोडता आला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.