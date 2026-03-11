T20 World Cup नंतरही भारतात अडकलेले वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिकेचे अखेर मायदेशी परतणार; ICC कडून तिकीटांची सोय

टी-२० विश्वकरंडक रविवारी आटोपला. मात्र, तरीही वेस्ट इंडीज व दक्षिण आफ्रिका या दोन देशांतील क्रिकेटपटू अद्याप भारतातच आहेत. या दोन्ही देशांतील खेळाडूंसाठी विशेष विमान व्यवस्थेची सोय करण्यात आली होती, पण चार्टर विमान प्रकियेत काही समस्या निर्माण झाल्यामुळे ते उड्डाण घेऊ शकले नाही. त्यानंतर आयसीसीकडून (ICC) पुढाकार घेण्यात आला असून, आता दोन्ही देशांतील खेळाडूंसाठी वैयक्तिक विमान तिकिटाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. .Jasprit Bumrah: बुमराचा आता T20 क्रिकेटला अल्पविराम, पण कसोटी क्रिकेटबाबत तडजोड नाही.आयसीसीच्या सूत्रांकडून याप्रसंगी सांगण्यात आले की, वेस्ट इंडीज व दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही देशांतील खेळाडूंसाठी खासगी विमानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक खेळाडूचे तिकीट स्वतंत्रपणे आरक्षित करण्यात आले आहे. एकाच विमानामधून सर्व खेळाडू जाऊ शकणार नाहीत, पण आयसीसीचे चेअरमन जय शहा यांच्या सांगण्यावरून दोन्ही देशांतील खेळाडूंच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे..सर्व खेळाडूंना त्यांच्या मायदेशात सुरक्षित पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अमेरिका, इस्त्राईल हे देश संयुक्तपणे इराणवर आक्रमण करीत आहेत. या युद्धाचे परिणाम पश्चिम आशियाई देशांवर उमटताना दिसत आहेत. भारतातील टी-२० विश्वकरंडकामध्ये सहभागी झालेल्या देशांवरही परिणाम झाले आहेत..तुमच्याशिवाय पुढचं आयुष्य कसं जाईल... T20 WC जिंकल्यानंतर रिंकू सिंगची वडिलांसाठी भावूक पोस्ट.आयसीसी व अमीराती हे पार्टनर आहेत. मात्र, संयुक्त अरब अमीरातीमध्ये युद्धामुळे विमान उड्डाण थांबवण्यात आले असल्यामुळे भारतामधून वेस्ट इंडीज व दक्षिण आफ्रिका या देशांतील खेळाडूंना आपआपल्या देशांमध्ये जाण्यात अडथळा निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.