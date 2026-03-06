Cricket

IND vs NZ Final Rule : ... तर भारत-न्यूझीलंड यांना संयुक्त जेतेपद दिले जाणार! T20 World Cup फायनलसाठी ICC चा नियम घ्या जाणून

What happens if IND vs NZ T20 World Cup final is washed out: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात मोठी लढत पाहायला मिळणार आहे. मात्र हवामानामुळे पावसाचा धोका असल्याने एक महत्त्वाचा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे,जर हा सामना पावसामुळे पूर्णपणे रद्द झाला तर विजेता कोण ठरणार?
What happens if IND vs NZ T20 World Cup final is washed out

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 World Cup final reserve day and rain rule explained : भारत-न्यूझीलंड यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या जेतेपदाचा सामना रविवारी ८ मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. पण, या सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला तर कोणता संघ विजयी होईल आणि अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस दिला जाईल का? आयसीसीचा नियम जाणून घेऊयात...

