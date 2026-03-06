IND vs NZ Final Rule : ... तर भारत-न्यूझीलंड यांना संयुक्त जेतेपद दिले जाणार! T20 World Cup फायनलसाठी ICC चा नियम घ्या जाणून

T20 World Cup final reserve day and rain rule explained : भारत-न्यूझीलंड यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या जेतेपदाचा सामना रविवारी ८ मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. पण, या सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला तर कोणता संघ विजयी होईल आणि अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस दिला जाईल का? आयसीसीचा नियम जाणून घेऊयात....आयसीसीने २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस ठेवला आहे. ८ मार्च रोजी काही कारणास्तव सामना न झाल्यास, तो ९ मार्च रोजी पूर्ण केला जाईल. ८ मार्च रोजी जिथे सामना थांबला असेल तिथूनच ९ मार्च रोजी तो सुरू केला जाईल. ८ मार्चला पावसामुळे सामना रद्द झाला तर तो ९ मार्च रोजी पुन्हा आयोजित केला जाईल. अंतिम सामन्याचा निकाल निश्चित करण्यासाठी, दोन्ही संघांनी किमान १० षटके खेळली पाहिजेत..T20 World Cup 2026: सर्वाधिक धावा, सर्वाधिक विकेट्स कोणाच्या नावावर? अव्वल ३मध्ये भारतीय बॅटर नाही, गोलंदाजांत एक गडी.इतर ट्वेंटी-२० सामने सहसा ५-५ षटकांच्या आत निकाली काढले जातात, परंतु वर्ल्ड कप नियमांनुसार अंतिम सामन्यात दोन्ही संघांनी किमान १० षटके खेळली पाहिजेत. आयसीसीने अंतिम सामन्याच्या कट-ऑफ वेळेत ९० मिनिटे जोडली आहेत, राखीव दिवसासाठी ही वेळ १२० मिनिटे असेल. जर राखीव दिवशी पाऊस पडला आणि सामना निश्चित होऊ शकला नाही, तर दोन्ही संघांना संयुक्त विजेते घोषित केले जाईल. पण, रविवारी पाऊस पडण्याची शक्यता कमीच आहे..It’s Happened Just Once in ICC Finalsआयसीसी फायनलच्या इतिहासात संयुक्त जेतेपद फक्त एकदाच दिले गेले आहे. २००२ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये भारत आणि श्रीलंका यांना संयुक्त विजेते घोषित करण्यात आले होते. राखीव दिवस देखील पावसामुळे वाया गेला होता..IND vs NZ Final: ७ सामन्यांत १२.७१ ची सरासरी अन् ८९ धावा! अभिषेक शर्मा OUT, रिंकू सिंग IN? वर्ल्ड कप फायनलसाठी भारताच्या Playing XI मध्ये दोन बदल अपेक्षित .न्यूझीलंडविरुद्ध भारताचा विक्रमभारताला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडविरुद्ध एकही सामना जिंकता आलेला नाही. दोन्ही संघ तीन वेळा एकमेकांसमोर आले आणि किवींनी तिन्ही वेळा भारताला हरवले आहे. दोन्ही संघ पहिल्यांदा २००७ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या सुपर सिक्समध्ये भेटले होते, जिथे किवींनी भारताचा १० विकेट्सने पराभव केला होता. त्यानंतर, २०१६ च्या वर्ल्ड कपमध्ये न्यझीलंडने भारताचा ४७ धावांनी पराभव केला. २०२१ मध्ये किवींनी ८ विकेट्सने विजय मिळवला. न्यूझीलंड आणि भारत यांच्यात ३० आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी भारताने १८, तर किवींनी ११ सामने जिंकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.