Suryakumar Yadav: कोलकातामध्ये निर्णायक सामना! भारताची गोलंदाजी सुधारली तर उपांत्य फेरी नक्की; भारतीय कर्णधाराचे मत

चेन्नई : झिम्बाब्वेवर मात करून आव्हान कायम राखले आहे. आता वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या सामन्यासाठी गोलंदाजीत अधिक प्रभावी कामगिरी करावी लागणार आहे, असे स्पष्ट मत भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने व्यक्त केले..टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत गुरुवारी झालेल्या सामन्यात भारताची फलंदाजी बहरली, परंतु गोलंदाजीतील उणिवांमध्ये सुधारणा झाली नाही. या सामन्यात २५६ धावांची भलीमोठी धावसंख्या उभारल्यावर भारताचा विजय निश्चित होता, परंतु २० षटकांत झिम्बाब्वेचे केवळ सहाच फलंदाज बाद करता आले. त्यातील सलामीवीर ब्रायन बेनेटने अखेपर्यंत नाबाद राहत ५९ चेंडूंत ९७ धावांची खेळी केली..बाजूला व्हा... नो फोटो प्लीज! Sanju Samson साठी सूर्यकुमार बनला अंगरक्षक; केरळमध्ये पोहोचताच असा का वागला? Video Viral .उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी भारताला आता रविवारी कोलकातामध्ये वेस्ट इंडीजविरुद्ध होणारा सामना जिंकावाच लागणार आहे. या सामन्यापूर्वी आम्हाला गोलंदाजीत चांगली सुधारणा करावी लागणार आहे, असे सूर्यकुमार म्हणाला, झिम्बाब्वेविरुद्ध आम्हाला गोलंदाजीत अपेक्षित कामगिरी करता आली नसली हे खरे असले तरी झिम्बाब्वे फलंदाजांचे श्रेय कमी करता येणार नाही. त्यांनी फारच चांगली फलंदाजी केली, असेही सूर्यकुमारने सांगितले..झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात सर्व फलंदाजांनी योगदान दिले. गोलंदाजांना अपेक्षेप्रमाणे प्रभाव पाडता आला नसला तरी विजय महत्त्वाचा असतो, असे सूर्यकुमार म्हणाला. आता रविवारी होणारा वेस्ट इंडीजविरुद्धचा सामना महत्त्वाचा आहे. गोलंदाजांना अधिक प्रभाव दाखवावा लागणार आहे. कोलकातामध्ये दाखल झाल्यावर सामन्याची रणनीती तयार करू, असे सूर्यकुमारने सांगितले..IND vs ZIM : भारत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम, आता फक्त वेस्ट इंडिजचा अडथळा! दक्षिण आफ्रिकेचा Semi Final प्रवेश पक्का.झिम्बाब्वेविरुद्ध गोलंदाजांची कामगिरीअर्शदीप सिंगच्या २४ धावांत तीन विकेटबुमरा आणि हार्दिक यांच्या प्रत्येकी तीन षटकांत प्रत्येकी२१ धावावरुण चक्रवर्ती आणि अक्षरने चार-चार षटकांत दिल्या प्रत्येकी ३५ धावा आणि मिळवली प्रत्येकी एक विकेटसहावा गोलंदाज शिवम दुबे फारच महागडा. दोन षटकांत दिल्या ४६ धावा.(टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत पहिल्या दोन षटकांत दुबेकडून सर्वाधिक धावा देण्याचा विक्रम)दोन्ही संघांकडून२८ षटकारांची बरसातभारतीयांकडून १७ तर झिम्बाब्वेकडून ११ षटकार(टी-२० वर्ल्डकपमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक षटकार).