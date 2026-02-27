NZ vs ENG: सेमीफायनलचे तिकीट आजच कन्फर्म? न्यूझीलंड इंग्लंड लढतीकडे जगाचे लक्ष; न्यूझीलंड जिंकले तर पाकिस्तान आउट!

कोलंबो : टी-२० विश्वकरंडकातील गट दोनमधील उपांत्य फेरीत पोहोचणारा दुसरा देश आज (ता. २७) निश्चित होण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंड-इंग्लंड यांच्यामध्ये कोलंबो येथे सुपर- ८ फेरीची लढत रंगणार असून, या लढतीत न्यूझीलंडने विजय मिळवल्यास त्यांचा उपांत्य फेरीत प्रवेश पक्का होणार आहे..अशा परिस्थितीत या गटामधून इंग्लंडसह न्यूझीलंडचा संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल. तसेच न्यूझीलंडच्या विजयानंतर पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या उरल्यासुरल्या आशा संपुष्टात येणार आहेत..न्यूझीलंड-पाकिस्तान यांच्यामधील सुपर-८ फेरीतील सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे रद्द झाला. त्यामुळे दोन देशांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. त्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने बुधवारी झालेल्या लढतीत सहयजमान श्रीलंकेला पराभूत करीत महत्त्वाचे गुण मिळवले. या गटामधून इंग्लंड संघाने सलग दोन विजयांसह उपांत्य फेरी गाठली असून, आता एक स्थान निश्चित होणे बाकी आहे. या स्थानासाठी न्यूझीलंडचा संघ प्रबळ दावेदार समजला जात आहे..न्यूझीलंड व पाकिस्तान यांच्यापैकी एक देश गट दोनमधून उपांत्य फेरीत पोहोचणार आहे. न्यूझीलंडचा नेट रनरेट सध्या ३.०५० असा आहे. पाकिस्तानचा सध्याचा नेट रनरेट -०.४६१ असा आहे. न्यूझीलंड व पाकिस्तान यांच्या नेट रनरेटमध्ये कमालीचा फरक दिसून येत आहे. इंग्लंड संघाने न्यूझीलंड संघाला मोठ्या फरकाने नमवल्यास तसेच पाकिस्तानने श्रीलंकेला मोठ्या फरकाने पराभूत केल्यास पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत प्रवेश करता येणार आहे..U19 World Cup, IND vs PAK: पाकिस्तानने जिंकला टॉस! भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीसह 'या' खेळाडूंना संधी; पाहा प्लेइंग-११.गट दोनमधील समीकरणेइंग्लंडच्या क्रिकेट संघाने पहिल्या दोन्ही सामन्यांत विजय मिळवत उपांत्य फेरीत स्थान मिळवले. या गटामधून उपांत्य फेरीत पोहोचणारा तो पहिलाच संघ ठरला.इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना १८० धावा केल्या आणि त्यांनी न्यूझीलंडला ३० धावांनी पराभूत केले, त्यानंतर पाकिस्तानने श्रीलंकेला ४० धावांनी पराभूत करणे गरजेचे असणार आहे. यानंतरच पाकिस्तानचा सरासरी ही न्यूझीलंडपेक्षा अधिक असेल व त्यांना उपांत्य फेरीत पोहोचता येणार आहे..न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना १५० धावा फटकावल्या अन् इंग्लंडने ही धावसंख्या १७ षटकांमध्ये ओलांडत विजय साकारला... अशा वेळी श्रीलंकन संघाविरुद्ध १५० धावांचाच पाठलाग करताना पाकिस्तानला १४.४ षटकांत ही धावसंख्या ओलांडावी लागणार आहे. यानंतरच पाकिस्तानला न्यूझीलंडपेक्षा अधिक सरासरी गाठता येणार आहे, तसेच उपांत्य फेरीत धडक मारता येणार आहे..SL vs NZ, T20 WC: न्यूझीलंडची उपांत्य फेरीच्या दिशेने वाटचाल! श्रीलंकेचे आव्हान संपुष्टात, जाता जाता पाकिस्तानची लावली वाट .श्रीलंकेने पाकिस्तानला पराभूत केल्यास पाकिस्तानचे आव्हान तिथेच संपुष्टात येणार आहे. अशा परिस्थितीत इंग्लंडने न्यूझीलंडला पराभूत केल्यानंतरही या गटामधून इंग्लंडसह न्यूझीलंडचा संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार आहे. पाकिस्तानने श्रीलंकेला पराभूत केल्यानंतर मात्र न्यूझीलंडच्या संघाला इंग्लंडविरुद्ध मोठा पराभव टाळावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.