Cricket

NZ vs ENG: सेमीफायनलचे तिकीट आजच कन्फर्म? न्यूझीलंड इंग्लंड लढतीकडे जगाचे लक्ष; न्यूझीलंड जिंकले तर पाकिस्तान आउट!

Crucial Super 8 Clash in Colombo: टी20 विश्वकरंडकातील सुपर-८ फेरीत न्यूझीलंड-इंग्लंड सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यूझीलंड जिंकले तर उपांत्य फेरीत प्रवेश पक्का; पाकिस्तानच्या आशा नेट रनरेटवर अवलंबून.
NZ vs ENG

NZ vs ENG

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोलंबो : टी-२० विश्‍वकरंडकातील गट दोनमधील उपांत्य फेरीत पोहोचणारा दुसरा देश आज (ता. २७) निश्‍चित होण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंड-इंग्लंड यांच्यामध्ये कोलंबो येथे सुपर- ८ फेरीची लढत रंगणार असून, या लढतीत न्यूझीलंडने विजय मिळवल्यास त्यांचा उपांत्य फेरीत प्रवेश पक्का होणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
ICC
Pakistan Cricketer
England Cricket
players
New Zealand Cricketer
ICC Mens T20 World Cup

Related Stories

No stories found.