Ranji Trophy 2025: तनुष कोटियन देशपांडेने मुंबई संघाला सावरले

Maharashtra Vs Mumbai : महाराष्ट्रच्या ४६५ धावांच्या डावाला पाठलाग करताना मुंबईने ३२० धावांपर्यंत मजल मारली. तनुष कोटियन (६२) आणि तुषार देशपांडे (६१) यांची नवव्या विकेटसाठी ९९ धावांची भागीदारी उपयुक्त ठरली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सराव सामन्यात महाराष्ट्राच्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मुंबई संघाची दमछाक झाली. तनुष कोटियन (६२) आणि तुषार देशपांडे (६१) मदतीला धावले. त्यामुळे आठ बाद २१८ वरून मुंबईला दुसऱ्या दिवसअखेर नऊ बाद ३२० धावांपर्यंत मजल मारता आली.

