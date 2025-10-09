Ranji Trophy 2025: तनुष कोटियन देशपांडेने मुंबई संघाला सावरले

पुणे : सराव सामन्यात महाराष्ट्राच्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मुंबई संघाची दमछाक झाली. तनुष कोटियन (६२) आणि तुषार देशपांडे (६१) मदतीला धावले. त्यामुळे आठ बाद २१८ वरून मुंबईला दुसऱ्या दिवसअखेर नऊ बाद ३२० धावांपर्यंत मजल मारता आली..मुंबईच्या डावात अखिल हेडरवाडकर आणि सिद्धेश लाड यांनीही अर्धशतके केली; परंतु आशिया करंडक स्पर्धेतील हीरो शिवम दुबे पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद झाला. काल एक फलंदाज गमावणाऱ्या मुंबईची आज सुरुवात निराशाजनक होती..दुसरा सलामीवीर अंगक्रिश रघुवंशीही अपयशी ठरला; मात्र अखेर हेरवाडकरने ५५ धावा करत किल्ला लढवला. त्यानंतर सिद्धेश लाडही ६४ धावांची खेळी सजवत असला तरी सुवेद पारकर आणि शिवम दुबेपाठोपाठ बाद झाल्यामुळे मुंबई संघावर दडपण आले होते..तनुष कोटियन आणि तुषार देशपांडे यांनी नवव्या विकेटसाठी ९९ धावांची भागीदारी केली. महाराष्ट्रकडून रामकृष्ण घोषने तीन विकेट मिळवल्या..IND vs OMN Live: स्वप्न पाहिलेलं २००चं, पण...! Sanju Samson उभा राहिला; अभिषेक, तिलक, अक्षर यांचे योगदान; सूर्या आलाच नाही.संक्षिप्त धावफलक ः महाराष्ट्र, पहिला डाव ः ३ बाद ४६५ घोषित. मुंबई, पहिला डाव ः ९ बाद ३२० (अखिल हेरवाडकर ५५, सिद्धेश लाड ६४, शम्स मुलानी ३१, तनुष कोटियन ६२, तुषार देशपांडे खेळत आहे ६१, मुकेश चौधरी १२-३-५४-१, रजनिश गुरबानी १०-१-३४-२, रामकृष्ण घोष ८-१-३०-३)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.