Cricket

Team India : अजित आगरकरची शेवटची मिटींग अन् रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला; नेमकं काय शिजतंय? उद्याचा दिवस महत्त्वाचा

Ajit Agarkar last selection meeting Team India: अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शेवटच्या बैठकीत रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्याच्या भविष्यावर होणार लक्ष.
IND vs WI ODI

Rohit Sharma ODI future latest update

esakal

Swadesh Ghanekar
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India West Indies ODI squad 2026: भारतीय संघ या महिन्याच्या अखेरीस वेस्ट इंडिजविरुद्ध वन डे मालिकेत खेळणार आहे. या मालिकेसाठी उद्या अजित आगरकरच्या ( Ajit Agarkar) अध्यक्षतेखाली निवड समितीची बैठक पार पडणार आहे. २७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या IND vs WI मालिकेसाठी निवडल्या जाणाऱ्या संघात रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) या दोन नावांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रोहितचं वय अन् हार्दिकची फिटनेस, या गोष्टींवर त्यांचे खेळणे, न खेळणे अवलंबून आहे. आगरकरच्या नेतृत्वाखाली होणारी ही शेवटची बैठक असेल आणि यातच रोहितच्या भविष्याचा फैसला होईल, अशी चर्चा जोर पकडतेय.

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