Team India : अजित आगरकरची शेवटची मिटींग अन् रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला; नेमकं काय शिजतंय? उद्याचा दिवस महत्त्वाचा

India West Indies ODI squad 2026: भारतीय संघ या महिन्याच्या अखेरीस वेस्ट इंडिजविरुद्ध वन डे मालिकेत खेळणार आहे. या मालिकेसाठी उद्या अजित आगरकरच्या ( Ajit Agarkar) अध्यक्षतेखाली निवड समितीची बैठक पार पडणार आहे. २७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या IND vs WI मालिकेसाठी निवडल्या जाणाऱ्या संघात रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) या दोन नावांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रोहितचं वय अन् हार्दिकची फिटनेस, या गोष्टींवर त्यांचे खेळणे, न खेळणे अवलंबून आहे. आगरकरच्या नेतृत्वाखाली होणारी ही शेवटची बैठक असेल आणि यातच रोहितच्या भविष्याचा फैसला होईल, अशी चर्चा जोर पकडतेय..२०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत आता बरोबर एका वर्षाचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे आणि भारतीय संघाला संघबांधणीसाठी त्याचाच फायदा करून घ्यायचा आहे. रोहित, हा वर्ल्ड कप खेळणार की नाही, यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. निवड समिती व संघ व्यवस्थापन रोहितचा विचार करत नसल्याचे वृत्त आहे, परंतु बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया हिटमॅनच्या बाजूने असल्याचे चित्र आहे. त्यात रोहितने इंग्लंड दौऱ्यावर शतक झळकावून निवड समिती व संघ व्यवस्थापनाची कोंडी केली..Pakistan Cricket : पाकिस्तानात शाहिद आफ्रिदीच्या नावावरून पसरलीय अफवा; नेमकं काय घडलं?.इंग्लंड दौऱ्यावर दुसऱ्या सामन्यात रोहितला ४७ चेंडूंत २६ धावा करता आल्या होत्या आणि त्यामुळे त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चांनी वेग पकडला. त्याआधी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत त्याने १६, ४८ व ७९ धावा केल्या होत्या. पण, लॉर्ड्सवर शतक झळकावून रोहितने चित्र बदलले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये शुभमन गिलला वन डे संघाचा कर्णधार केल्यापासूनच रोहितच्या संघातील स्थानाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बुधवारी होणाऱ्या निवड समितीच्या बैठकीत याबाबतची स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे..हार्दिक पांड्याचं काय?हार्दिक पांड्याला तंदुरुस्तीच्या कारणामुळे मालिकेतून वारंवार माघार घ्यावी लागतेय.. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर तो वन डे क्रिकेट खेळलेला नाही. शिवाय आयपीएल २०२६ नंतर तो स्पर्धात्मक क्रिकेटपासूनही दूर आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी ( जून २०२६) त्याची निवड झालेली, परंतु दुखापतीमुळे त्याने माघार घेतली. हार्दिक पुढील आठवड्यात बीसीसीआयच्या सेंटरमध्ये तंदुरुस्तीची चाचणी देणार आहे..ZIM vs AUS : सचिन तेंडुलकरचा 'तो' विक्रम, आता त्याचा राहीला नाही! झिम्बाब्वेच्या ब्रेंडन टेलरचा वन डे क्रिकेटमध्ये मोठा पराक्रम .हार्दिक तंदुरुस्त झाल्यास, त्याची निवड निश्चित मानली जातेय. हार्दिकने वन डे क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करावे, असे निवड समितीलाही हवे आहे. पण, त्याच्या अनुपस्थितीत संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढू शकते. नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे आणि वॉशिंग्टन सुंदर, हे पर्याय आशियाई स्पर्धेत खेळणार आहे. त्यामुळे हर्ष दुबे, शाहबाज अहमद व रवींद्र जडेजा यांचा विचार निवड समिती करेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.