Cricket

भारतीय संघाचे वर्तमान अन् भविष्य संकटात! एक, दोन नव्हे तर १३ खेळाडू जखमी; BCCI च्या गोटातून समोर आली धक्कादायक माहिती...

Team India injury list at BCCI Centre of Excellence Bengaluru: भारतीय क्रिकेट संघासमोर सध्या दुखापतींचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. बुमराहपासून हार्दिक पांड्यापर्यंत तब्बल १३ भारतीय खेळाडू सध्या बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मध्ये पुनर्वसन प्रक्रियेतून जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
13 Indian cricketers injured and undergoing rehabilitation at NCA

13 Indian cricketers injured and undergoing rehabilitation at NCA

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

13 Indian cricketers injured and undergoing rehabilitation at NCA: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे ( BCCI) बंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) हे भारतीय संघाचे 'दुखापतींचे केंद्र' बनले आहे, असंच म्हणण्याची वेळ आली आहे. ज्या CoE मधून भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याचे खेळाडू घडत होते, त्याच केंद्रात आता वर्तमान व भविष्यात क्रिकेटचे मैदान गाजवणाऱे खेळाडू उपचार घेत आहेत. यामध्ये प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह पासून ते हार्दिक पांड्यापर्यंत अशा १३ खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीवर CoE मध्ये मेहनत घेत आहेत.

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