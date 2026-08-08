भारतीय संघाचे वर्तमान अन् भविष्य संकटात! एक, दोन नव्हे तर १३ खेळाडू जखमी; BCCI च्या गोटातून समोर आली धक्कादायक माहिती...

13 Indian cricketers injured and undergoing rehabilitation at NCA: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे ( BCCI) बंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) हे भारतीय संघाचे 'दुखापतींचे केंद्र' बनले आहे, असंच म्हणण्याची वेळ आली आहे. ज्या CoE मधून भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याचे खेळाडू घडत होते, त्याच केंद्रात आता वर्तमान व भविष्यात क्रिकेटचे मैदान गाजवणाऱे खेळाडू उपचार घेत आहेत. यामध्ये प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह पासून ते हार्दिक पांड्यापर्यंत अशा १३ खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीवर CoE मध्ये मेहनत घेत आहेत. .बीसीसीआयने अनेक दशकांपासून तयार केलेला खेळाडूंचा समूह अलीकडे दुखापतींशी संघर्ष करतोय. भारतीय संघाच्या सध्याच्या रचनेचा किंवा भविष्यातील योजनांचा भाग असलेले १३ खेळाडू जखमी आहेत आणि बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुनर्वसन उपचार घेत आहेत. दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तातून ही माहिती समोर आली आहे. .'भावा, ते मुख्यमंत्री आहेत... ब्रोकर नाहीत!'; Rishabh Pant ची लेट नाईट पोस्ट; म्हणाला, मला मदत करा...; नेटिझन्सनी घेतली शाळा.जसप्रीतच्या गुडघ्यात पाणी...भारताचा प्रमुख जलदगती गोलंदाज जसप्रीत इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यातून बाहेर पडल्यानंतर ३० जुलै रोजी सीओईमध्ये दाखल झाला. त्याच्या डाव्या गुडघ्याच्या सांध्यामध्ये पाणी साचल्याचे निदान झाले. २० जुलै रोजी, गुडघ्यातून पाणी काढून टाकण्यात आले आणि सांध्यामध्ये इंजेक्शन देण्यात आले. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, त्याने विश्रांती घेतली आणि सीओईमध्ये परतला. सविस्तर तपासणीदरम्यान, मैदानावर जॉगिंग करताना त्याला अस्वस्थता जाणवली. एका पायावर चालण्याच्या चाचणीतही समस्या आढळून आली. या आधारावर, त्याला श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून वगळण्यात आले..हार्दिक फिट होतोय, पण...हार्दिक पांड्याने त्याच्या पुनर्वसन काळात कौशल्य-आधारित व्यायाम, ताकद आणि शारीरिक क्षमतेमध्ये चांगली प्रगती दाखवली आहे. तो ८० ते ९० टक्के तीव्रतेने गोलंदाजी करण्यापर्यंत पोहोचला होता आणि आठवड्यातून १२ ते १५ षटके गोलंदाजी करत होता. दरम्यान, त्याच्या उजव्या पोटरीमध्ये वेदना सुरू झाल्या. तपासणीत कोणतीही गंभीर दुखापत किंवा इतर मोठी समस्या असल्याचे दिसून आले नाही. खबरदारी म्हणून, वेदना कमी होईपर्यंत त्याचे धावणे आणि गोलंदाजी तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर, हार्दिकने आपला धावण्यास पुन्हा सुरूवात केली आहे आणि वाढलेल्या कामाच्या भाराला त्याचे शरीर चांगला प्रतिसाद देत आहे. CoE ने १० ऑगस्टपासून त्याचा 'गोलंदाजीकडे पुनरागमन' कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याची योजना आखली आहे..नितीश कुमार रेड्डी त्याच्या पुनर्वसन कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद देत आहे आणि त्याने यशस्वीपणे 'कौशल्याकडे पुनरागमन' टप्प्यात प्रवेश केला आहे. गेल्या आठवड्यात, त्याने ६० ते ७० टक्के तीव्रतेने गोलंदाजी केली आणि संपूर्ण आठवड्यात एकूण १६ षटकांची गोलंदाजी पूर्ण केली. तो अधिक तीव्रतेच्या गोलंदाजीच्या तयारीसाठी वेगवान धावण्याचा सरावही करत आहे.साई सुदर्शनच्या प्रकृतीत चांगली सुधारणा झाली असून त्याने फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाचा सराव सुरू केला आहे. तो नेटमध्ये ७५ मिनिटे फलंदाजी करू शकला आणि कंडिशनिंग ड्रिल्स दरम्यान ताशी २४ किलोमीटर वेगाने धावू शकला. पण, अहवालात एक चिंताजनक बाब समोर आली आहे. त्याच्या दुखापतग्रस्त पायाच्या बोटात त्याला अजूनही वेदना होत आहेत. त्याला पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित करण्यापूर्वी सीओईला त्याच्या प्रतिसादाचे अधिक मूल्यांकन करायचे आहे..BAN vs CA XI : बांगलादेशचा संघ ५४ धावांत तंबूत! ऑस्ट्रेलियन Campbell Thompson ने घेतल्या ८ विकेट्स; कसोटी मॅच डावाने जिंकली.हर्षित राणा २० जुलै रोजी सीओईमध्ये दाखल झाला आणि तेव्हापासून त्याच्या प्रकृतीमध्ये चांगली सुधारणा झाली आहे. अहवालात विशेषतः नमूद केले आहे की हर्षितने त्याच्या रिकव्हरीच्या पद्धती आणि शरीराचे वजन सुधारले आहे. तो कंडिशनिंग व्यायामाशीही चांगल्या प्रकारे जुळवून घेत आहे.दुखापतग्रस्त खेळाडू - हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर, साई सुदर्शन, वरुण चक्रवर्थी, आकाश दीप, हिमांशु सिंग, अशोक शर्मा, सुयश शर्मा, युधवीर सिंग, रियान पराग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.