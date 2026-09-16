India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा

India vs West Indies ODI squad announced 2026: रोहित शर्माचा समावेश असलेला १५ सदस्यीय संघ बीसीसीआयने आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी जाहीर केला. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) त्याच्या कार्यकाळातील शेवटच्या बैठकीत काही कठोर निर्णय घेईल, अशी चर्चा रंगली होती. त्यात रोहितच्या समावेशाचा प्रमुख मुद्दा होता. पण, अखेर रोहितच्या संघातील स्थानाला हात लावण्याचा धोका आगरकरने उचलला नाही. .निवड समितीने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी घरच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संघ, तसेच रणजी ट्रॉफी विजेत्या जम्मू आणि काश्मीरविरुद्ध होणाऱ्या इराणी चषकासाठी 'रेस्ट ऑफ इंडिया' संघाची घोषणा केली आहे. भारताच्या वन डे संघात रोहित शर्मा व विराट कोहली यांचे स्थान कायम राहिले आहे. ऋतुराज गायकवाडचे पुनरागमन झाले आहे, तर नमन धीर व आकीब नबी यांची एन्ट्री अनेकांना आश्चर्यचकीत करणारी ठरली. जसप्रीत बुमराहला या मालिकेसाठी विश्रांती दिली गेली आहे, तर हार्दिक पांड्या आणखी एका मालिकेला तंदुरुस्तीच्या कारणामुळे मुकला आहे..BCCI ची मोठी घोषणा! WPL 2027 च्या तारखा जाहीर; २८ ऑक्टोबरला ऑक्शन, फ्रँचायझीला या महिन्याची दिलीय डेडलाईन, नेमकं काय? .India vs West Indies Series Scheduleवन डे मालिका२७ सप्टेंबर - तिरुअनंतपूरम३० सप्टेंबर - गुवाहाटी३ ऑक्टोबर - चंदीगढट्वेंटी-२० मालिका६ ऑक्टोबर - लखनौ९ ऑक्टोबर - रांची११ ऑक्टोबर - इंदौर१४ ऑक्टोबर - हैदराबाद१६ ऑक्टोबर- बंगळुरू .India’s ODI team: शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीर India’s T20I Team: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, मयांक यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.