Cricket

India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा

India ODI squad for West Indies series 2026: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी वन डे व ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी टीम इंडियाचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर झाला आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies ODI squad announced 2026: रोहित शर्माचा समावेश असलेला १५ सदस्यीय संघ बीसीसीआयने आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी जाहीर केला. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) त्याच्या कार्यकाळातील शेवटच्या बैठकीत काही कठोर निर्णय घेईल, अशी चर्चा रंगली होती. त्यात रोहितच्या समावेशाचा प्रमुख मुद्दा होता. पण, अखेर रोहितच्या संघातील स्थानाला हात लावण्याचा धोका आगरकरने उचलला नाही.

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