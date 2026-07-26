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IND vs ZIM 3rd T20I: भारतीय संघाला धक्का! प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे तिसऱ्या सामन्याला मुकणार; श्रेयसचे Playing XI मध्ये बदलाचे संकेत

India playing XI for 3rd T20I vs Zimbabwe: झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे मालिकेतील शेवटच्या सामन्याला मुकण्याची शक्यता आहे.
Prince Yadav injury update vs Zimbabwe

Prince Yadav injury update vs Zimbabwe

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs ZIM 3rd T20I predicted playing XI: भारतीय संघाने दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवून झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. इशान किशन ( ८१) व तिलक वर्मा ( ६०) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने ५ बाद २१९ धावा उभ्या केल्या, प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेचा संघ १७.५ षटकांत १२९ धावांत तंबूत परतला. अभिषेक शर्माने ३, तर यश ठाकूर व प्रिन्स यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. पण, या सामन्यात प्रमुख खेळाडूला दुखापत झाली आणि तो तिसऱ्या सामन्याला मुकणार असल्याचे संकेत कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिले आहेत.

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