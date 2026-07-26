IND vs ZIM 3rd T20I: भारतीय संघाला धक्का! प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे तिसऱ्या सामन्याला मुकणार; श्रेयसचे Playing XI मध्ये बदलाचे संकेत

IND vs ZIM 3rd T20I predicted playing XI: भारतीय संघाने दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवून झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. इशान किशन ( ८१) व तिलक वर्मा ( ६०) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने ५ बाद २१९ धावा उभ्या केल्या, प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेचा संघ १७.५ षटकांत १२९ धावांत तंबूत परतला. अभिषेक शर्माने ३, तर यश ठाकूर व प्रिन्स यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. पण, या सामन्यात प्रमुख खेळाडूला दुखापत झाली आणि तो तिसऱ्या सामन्याला मुकणार असल्याचे संकेत कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिले आहेत..भारताचा ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने म्हटले की,"तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी अभेद्य आघाडी घेतल्यानंतरही, प्रिन्स यादवच्या दुखापतीमुळे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यात संघाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करावा लागू शकतो." आपल्या दुसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर धावताना प्रिन्स हॅमस्ट्रिंगला धरून लंगडत मैदानाबाहेर गेला. त्याने १.२ षटकांत १० धावा देताना २ विकेट्स घेतल्या. तो पुन्हा गोलंदाजीला आला नाही..IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?.गेल्या दोन महिन्यांपासून वाढतच चाललेल्या भारतीय दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या यादीत प्रिन्सचा समावेश झाला आहे. सामन्यानंतर अय्यर म्हणाला, “दुर्दैवाने आमचा एक खेळाडू जखमी झाला आहे, त्यामुळे तुम्हाला रविवारी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदल दिसू शकतात.”.इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत दुखापतग्रस्त झालेल्या हर्षित राणाच्या जागी प्रिन्सला संघात स्थान देण्यात आले. प्रिन्स लवकर बरा होतो की त्यालाही राणाप्रमाणे सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये जावे लागते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..गौतम गंभीरचा तो 'मूर्खपणाचा' निर्णय अन् १५ वर्षांच्या खेळाडूचा अपमान? के. श्रीकांत यांच्या थेट आरोपांनी क्रिकेट जगतात खळबळ!.“ईशान आणि तिलक उत्कृष्ट पद्धतीने खेळले. १८०-२०० ही सरासरी धावसंख्या असेल, असा माझा अंदाज होता, पण आम्ही २२० धावा केल्या. खेळाकडे पाहण्याचा हाच दृष्टिकोन असायला हवा; हे सर्व वृत्तीवर अवलंबून आहे. वर्तमानात राहा आणि खेळ यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करा,” असे अय्यर पुढे म्हणाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.