Cricket

IND vs AFG: आयपीएलच्या रात्रींपासून कसोटीच्या सकाळीपर्यंत; भारतीय खेळाडूंचे ‘जैविक घड्याळ’ बदलण्याची धडपड

Why Team India Is Resetting Its Body Clock: आयपीएलनंतर कसोटी क्रिकेटसाठी भारतीय खेळाडू जैविक घड्याळ बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दिवसा खेळासाठी विशेष तयारी सुरू आहे.
IND vs AFG

IND vs AFG

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनंदन लेले

चंडीगड : भारताचा अफगाणिस्तान विरुद्ध कसोटी सामना म्हणल्यावर क्रिकेट रसिकांमध्ये फारशी उत्सुकता नसते, तरीही ६ जुनपासून चालू होणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी दोन्ही संघ खूप गरम हवेत तयारी करत आहेत.

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