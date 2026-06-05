IND vs AFG: आयपीएलच्या रात्रींपासून कसोटीच्या सकाळीपर्यंत; भारतीय खेळाडूंचे ‘जैविक घड्याळ’ बदलण्याची धडपड

सुनंदन लेले चंडीगड : भारताचा अफगाणिस्तान विरुद्ध कसोटी सामना म्हणल्यावर क्रिकेट रसिकांमध्ये फारशी उत्सुकता नसते, तरीही ६ जुनपासून चालू होणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी दोन्ही संघ खूप गरम हवेत तयारी करत आहेत..कारण या सामन्याचे वेगळेच महत्त्व आहे. सर्वप्रथम भारतीय संघाची मायदेशातील कसोटी सामन्यातील कामगिरी चांगली राहिलेली नाही आणि दुसरे म्हणजे वातावरण आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे आव्हान. भारतीय संघातील तमाम खेळाडू गेले ७५ दिवस वेगळ्याच वातावरणात क्रिकेट खेळत होते. आयपीएल खेळताना बहुतांश सामने संध्याकाळचे होते ते संपायला रात्रीचे साडेअकरा वाजत होते..IND vs AFG: रणजी ट्रॉफी गाजवणारा गोलंदाजाची अखेर टीम इंडियाच्या ताफ्यात एन्ट्री! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटीपूर्वी मोठा निर्णय.सर्वोत्तम कामगिरी करायला शरीर आणि मन ताजे रहावे म्हणून खेळाडू सामना संपल्यावर पहाटे ३ वाजता झोपत होते आणि दुसऱ्या दिवशी मध्यान्न उलटून गेल्यावर झोप काढून उठत होते. ज्याला इंग्रजीत बॉडी क्लॉक आणि मराठीत जैविक घड्याळ म्हणले जाते ते संपूर्ण वेगळे झाले होते. इतके दिवस सामने रात्री दिव्याच्या प्रकाशात खेळत होते आणि आता कसोटी सामना दिवसा खेळायचा आहे. हेच आव्हान पेलणे शक्य व्हावे म्हणून व्यायामाचा प्रशिक्षक ॲड्रीयन लिराऊ खेळाडूंना सकाळी तयार करून व्यायामशाळेत नेतो आहे आणि न्याहारी सकाळी ८ ते ८.३०ला करायला लावतो आहे. दिवसा उजेडात सराव करून रात्री १०च्या आत झोपायला लावत आहे. हा सगळा प्रयत्न खेळाडूंचे बॉडी क्लॉक नव्याने बसावे आणि कसोटी सामना खेळायला अडचण येऊन नये यासाठी केला जात आहे..भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन तेंदुस्काटे पत्रकारांशी बोलायला आले तेव्हा प्रमुख गोलंदाज मोहम्मद सिराज खांद्याच्या दुखापतीतून सावरला असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. रिषभ पंत उपकप्तान नसला तरी भारतीय संघाचा खूप महत्त्वाचा खेळाडू असल्याचे सांगून रायन यांनी भारतीय संघात दोन वेगवान आणि तीन फिरकी गोलंदाज खेळण्याची शक्यता बोलून दाखवली. अफगाणिस्तानचा कप्तान हशमतुल्ला सराव करून बोलायला आला तेव्हा त्याने आपल्या संघाच्या तयारीविषयी माहिती दिली..आम्ही पहिले दिल्लीमध्ये सराव केला आणि नंतर चंडीगडला येऊन स्थानिक वातावरणाशी जुळवून घेत सराव केला. त्या अर्थाने आमची तयारी खूप चांगली झाली आहे. २०१८ मध्ये आम्ही पहिला कसोटी सामना भारतासमोरच खेळलो होतो. त्यानंतर अफगाण संघाने जास्त कसोटी सामने खेळले नाहीत. कारण आम्ही एक किंवा जास्ती जास्त दोन कसोटी सामने एकावेळी खेळायला मिळतात. .T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.आमच्या संघाची एकदिवसीय किंवा टी-२० क्रिकेटमधली कामगिरी लक्षणीय झाली असली तरी कसोटी सामना खेळणे एकदम वेगळा प्रकार आहे. कसोटीत सामन्यात चांगले खेळायला संयमाची नितांत गरज असते, हे आम्ही जाणतो. माझ्या संघातील प्रत्येक खेळाडूने मायदेशात तीन किंवा चार दिवसांचे किमान सहा ते सात सामने खेळले असल्याने आता आम्हाला कसोटीत चांगला खेळ करायची अपेक्षा निर्माण झाली आहे, असे विचार हशमतुल्लाने मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.