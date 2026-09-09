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Team India Schedule : १४ वन डे, १६ ट्वेंटी-२० अन् ७ कसोटी! IPL 2027 पर्यत टीम इंडियाचं वेळापत्रक; विराट, रोहितच्या फॅनसाठी मेजवानी

Team India full schedule till IPL 2027: टीम इंडियाचा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पर्यंतचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम चांगलाच व्यस्त असणार आहे. बीसीसीआयच्या नियोजनानुसार भारतीय संघ या कालावधीत तब्बल ७ कसोटी, १४ वन डे आणि १६ ट्वेंटी-२० सामने खेळणार आहे.
Rohit Sharma - Virat Kohli

Rohit Sharma - Virat Kohli

Sakal

Swadesh Ghanekar
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India cricket schedule 2026-27 14 ODIs 16 T20Is 7 Tests: भारतीय संघ चार दिवसानंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी मैदानावर उतरणार आहे. नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर IND vs AFG मालिका खेळवली जाणार आहे. पण, सर्वांना उत्सुकता आहे ती, रोहित शर्मा व विराट कोहली ,या दिग्गज खेळाडूंचा खेळ पाहण्याची. इंग्लंड दौऱ्यानंतर भारताची वन डे मालिका झालेली नाही आणि रोहित व विराट हे फक्त वन डे क्रिकेट खेळत आहेत. २०२७ च्या वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने आता भारताकडे १४ वन डे सामनेच राहिले आहेत आणि या प्रत्येक सामन्यावर चाहत्यांची नजर असणार आहे.

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