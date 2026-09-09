Team India Schedule : १४ वन डे, १६ ट्वेंटी-२० अन् ७ कसोटी! IPL 2027 पर्यत टीम इंडियाचं वेळापत्रक; विराट, रोहितच्या फॅनसाठी मेजवानी

India cricket schedule 2026-27 14 ODIs 16 T20Is 7 Tests: भारतीय संघ चार दिवसानंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी मैदानावर उतरणार आहे. नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर IND vs AFG मालिका खेळवली जाणार आहे. पण, सर्वांना उत्सुकता आहे ती, रोहित शर्मा व विराट कोहली ,या दिग्गज खेळाडूंचा खेळ पाहण्याची. इंग्लंड दौऱ्यानंतर भारताची वन डे मालिका झालेली नाही आणि रोहित व विराट हे फक्त वन डे क्रिकेट खेळत आहेत. २०२७ च्या वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने आता भारताकडे १४ वन डे सामनेच राहिले आहेत आणि या प्रत्येक सामन्यावर चाहत्यांची नजर असणार आहे..अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेनंतर भारतीय संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध घरच्या मैदानावर खेळणार आहे. २७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत IND vs WI मालिकेत ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामने खेळवले जातील. याच दरम्यान श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारताचा ट्वेंटी-२० संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदकासाठी खेळणार आहे. त्यामुळे श्रेयसचे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत खेळणे अवघड आहे. पण, ही मालिका रोहित व विराट यांच्या चाहत्यांसाठी खास असेल..Duleep Trophy Final : तिलक वर्मा एकटा लढला, शतकाला एका धावेने हुकला; इशानच्या संघाकडे ३७२ धावांची आघाडी Video.विंडीजविरुद्धच्या मालिकेनंतर भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. तेथे २ कसोटी, ५ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. २२ ऑक्टोबर ते २७ नोव्हेंबर असा या दौऱ्याचा कालावधी असणार आहे. रोहित व विराटचा हा कदाचीत शेवटचा न्यूझीलंड दौरा असेल आणि त्यासाठीच ३ वन डे सामन्यांची मालिका ५ सामन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर पुढील तिन्ही मालिका या घरच्या मैदानावर खेळवल्या जाणार आहेत. श्रीलंका, झिम्बाब्वे व ऑस्ट्रेलियाचा संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे..श्रीलंकेचा संघ १३ ते २७ डिसेंबर या कालावधीत भारत दौऱ्यावर ३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामने खेळेल. झिम्बाब्वेचा संघ ३ वन डे सामन्यांसाठी ३ ते ९ जानेवारी २०२७ मध्ये भारतात असेल... पण, सर्वात महत्त्वाची मालिका पुढे आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलच्या दृष्टीने ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा महत्त्वाचा आहे. ५ कसोटी सामन्यांची ही मालिका २१ जानेवारी ते २७ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडेल आणि येथे शुभमन गिलच्या संघाला ५-० असा विजय आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.