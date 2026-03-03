Team India Schedule: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर भारतीय संघाचे वेळापत्रक; अफगाणिस्ताननंतर कोणकोणत्या संघाला भिडणार, घ्या जाणून

Full schedule of Indian cricket team after T20 World Cup : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे.मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर ५ मार्च रोजी इंग्लंडविरुद्ध हा सामना होणार आहे आणि त्यानंतर ८ मार्चला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फायनल सामना होईल. यानंतर भारतीय खेळाडू काही दिवसांच्या विश्रांतीवर जातील आणि त्यानंतर इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आपापल्या फ्रँचायझीकडून खेळताना दिसतील. पण, भारतीय खेळाडू पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत एकत्रित कधी खेळताना दिसणार आहे? हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) कालच अफगाणिस्तानच्या भारत दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले. या दौऱ्यावर अफगाणिस्तान एक कसोटी व तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या या मालिकेतून रोहित शर्मा व विराट कोहली हे पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या जर्सीत दिसणार आहेत. जानेवारी २०२६ नंतर दोन्ही दिग्गज टीम इंडियाकडून खेळताना दिसणार आहेत. त्यामुळे सर्वांना या वन डे मालिकेची उत्सुकता आहे. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे..Sanju Samson: संजू सॅमसनवर एका सामन्याची बंदी, IND vs ENG उपांत्य फेरीच्या सामन्याला मुकणार, ICC ची कारवाई? जाणून घ्या नेमकं सत्य.Afghanistan tour of India schedule६ ते १० जून - एकमेव कसोटी, न्यू चंदिगढ१४ जून - पहिली वन डे - धर्मशाला१७ जून - दुसरी वन डे - लखनौ२० जून - तिसरी वन डे - चेन्नईIndia in England Schedule१ जुलै - पहिली ट्वेंटी-२० - चेस्टर ले स्ट्रीट४ जुलै - दुसरी ट्वेंटी-२० - मँचेस्टर७ जुलै - तिसरी ट्वेंटी-२० - नॉटिंगहॅम९ जुलै - चौथी ट्वेंटी-२० - ब्रिस्टॉल११ जुलै - पाचवी ट्वेंटी-२० - साऊथहॅम्पट१४ जुलै - पहिली वन डे - बर्मिंगहॅम१६ जुलै - दुसरी वन डे - कार्डीफ१९ जुलै - तिसरी वन डे - लंडन.August 2026२ कसोटी सामने वि. श्रीलंका ( अवे)September – October 2026३ ट्वेंटी-२० वि. अफगाणिस्तान ( अवे)आशियाई स्पर्धा३ वन डे वि. वेस्ट इंडिज ( होम)५ ट्वेंटी-२० वि. वेस्ट इंडिज ( होम).T20 World Cup: भारतीय संघ वर्ल्ड कप फायनल खेळणार नाही, संजू सॅमसन खेळला म्हणून उपांत्य फेरीत पोहोचले, नाहीतर....November 2026२ कसोटी वि. न्यूझीलंड ( अवे)३ वन डे वि. न्यूझीलंड ( अवे)५ ट्वेंटी-२० वि. न्यूझीलंड ( अवे )December 2026३ वन डे वि. श्रीलंका ( होम)५ ट्वेंटी-२० वि. श्रीलंका ( होम).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.