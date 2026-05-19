मोहम्मद शमीला पुन्हा ठेंगा? जसप्रीतच्या अनुपस्थितीत टीम इंडियात दिसणार नवे गोलंदाज... कसा असेल संघ, बघा

Team India Selection For Afghanistan Series: भारतीय पुरुष संघ अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याने (Test cricket) आपल्या २०२६ च्या कसोटी हंगामाची सुरुवात करणार आहे. ६ जून ते १० जून दरम्यान होणारा हा सामना न्यू चंदीगडमधील मुल्लापूर येथे खेळवला जाणार आहे. अजित आगरकर(Ajit Agarkar) यांच्या नेतृत्वाखालील बीसीसीआय निवड समिती या कसोटी सामन्यासोबतच ३ एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठीही आज संघाची निवड करणार आहे..जरी ही एकमेव कसोटी सध्याच्या २०२५-२७ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) गुणतालिकेशी किंवा स्पर्धेशी संबंधित नसली, तरी निवड समिती एक मजबूत फलंदाजी फळी जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र आता खरी चर्चा गोलंदाजीची असणार आहे. कोणत्या गोलंदाजांना संघात जागा द्यायची आणि कोणाला विश्रांती द्यायची यावर निवड समिती विचार करणार आहे..कसोटी क्रिकेटला सीरियसली घ्या ! Jasprit Bumrah ला मिळालीय सूचना, गौतम गंभीर संतापलाय; BCCI म्हणतेय... .भारताचा मुख्य वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला विश्रांती मिळण्याची शक्यता आहे, तर मोहम्मद सिराजला एकदिवसीय मालिकेसाठी राखीव ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेगवान गोलंदाजी विभागात तात्पुरते बदल होण्याची अपेक्षा आहे. जर निवड समितीने बुमराह आणि सिराजला विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला, तर वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रसिद्ध कृष्णा आघाडीवर असू शकतो. त्याचबरोबर अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डीलाही कसोटी संघात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे..हर्षित राणा आणि आकाश दीप यांच्या दुखापतीमुळे संघात नवीन युवा खेळाडूंसाठी चांगली संधी निर्माण झाली आहे. निवड समिती दोन युवा वेगवान गोलंदाजांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पंजाबचा २५ वर्षीय खेळाडू गुरनूर ब्रार आणि जम्मू-काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज औकिब नबी यांनी नुकत्याच २०२५-२६ च्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपलं वर्चस्व गाजवलं आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये औकिब नबी हा ६० बळींसह सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला..डब्ल्यूटीसी फायनलनंतर कसोटी क्रिकेटपासून दूर असलेल्या मोहम्मद शमीने आयपीएल २०२६ मध्ये बंगाल आणि लखनौ सुपर जायंट्ससाठी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीतून आपली तंदुरुस्ती सिद्ध केली आहे. त्यामुळे अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला संघात स्थान मिळेल का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे..फिरकी गोलंदाजी विभागात राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्सची आयपीएल मोहीम तुलनेने शांत राहिली असली, तरी अनुभवी खेळाडू रवींद्र जाडेजा आणि कुलदीप यादव आपलं स्थान कायम ठेवतील अशी अपेक्षा आहे. वॉशिंग्टन सुंदर हा देखील कसोटी संघातील महत्त्वाचा खेळाडू ठरू शकतो..Vaibhav Sooryavanshi ला टीम इंडियात संधी मिळाली, LSG च्या संजीव गोएंका यांची पोस्ट व्हायरल! म्हणतात, देश आश्चर्याने पाहत आहे....भारतीय संघाचं पुढील लक्ष आता दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या २०२७ च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपकडे असणार आहे. अफगाणिस्तानसोबतची वनडे मालिका यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताच्या एकदिवसीय संघात फार बदल होतील असं वाटत नाही, कारण सध्याचा संघ बऱ्यापैकी संतुलित आहे.भारतीय संघ २०२७ वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी संजू सॅमसनला संघात स्थान देण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या खराब फॉर्ममुळे ऋषभ पंतला संघातून वगळलं जाऊ शकतं..