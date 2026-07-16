Team India Selection:भारतीय संघात श्रेयवादासाठी चढाओढ! गौतम गंभीर, अजित आगरकर यांच्यावरही 'ती' दोघं ठरतायेत वरचढ; Inside News

Gautam Gambhir and Ajit Agarkar selection committee news: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. मैदानावर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात वनडे मालिकेची लढत रंगली असताना, दुसरीकडे टीम इंडियाच्या निवड समितीबाबत एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एका वृत्तानुसार, मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर(Ajit Agarkar) आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(Gautam Gambhir) हे निवड समितीतील दोन सदस्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे..अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीत प्रज्ञान ओझा, आर. पी. सिंग, शिवसुंदर दास आणि अजय रात्रा यांचा समावेश आहे. मात्र, दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार, या समितीतील दोन सदस्य गरजेपेक्षा जास्त सक्रिय होत असून, बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुढे निवड प्रक्रियेत सुधारणा झाल्याचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच गोष्टीमुळे आगरकर आणि गौतम गंभीर नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे..VIRAT KOHLI: इंग्लंडमध्ये यशासाठी विराट कोहलीची खास तयारी! संजय बांगरांनी उघड केला सरावामागचा मोठा 'सीक्रेट'.टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय संघाची टी-२० क्रिकेटमधील कामगिरी फारशी चांगली राहिलेली नाही. शेवटच्या सात सामन्यांपैकी भारताला सहा सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला. या अपयशानंतर संघ निवडीवरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. अशा परिस्थितीत काही निवडकर्ते या खराब कामगिरीची जबाबदारी स्वतःवर येऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे..दरम्यान, झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या आगामी टी-२० मालिकेसाठी संजू सॅमसनला संघात स्थान न देण्याच्या निर्णयावरही निवड समितीत एकमत नव्हते, असेही समोर आले आहे. अजित आगरकर यांचे मत आणि इतर काही सदस्यांचे मत वेगळे असल्याची चर्चा आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धची ही मालिका २३ जुलैपासून सुरू होणार आहे..काही दिवसांपूर्वी भारताचा माजी क्रिकेटपटू दिनेश कार्तिक यानेही गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्या विचारांमध्ये फरक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्याच्या मते, आगरकर भविष्यासाठी संघ तयार करण्यावर भर देत आहेत, तर गौतम गंभीर प्रत्येक सामना जिंकण्याच्या दृष्टीने संघ निवडू इच्छित आहेत. त्यामुळे काही निर्णयांमध्ये मतभेद असू शकतात, असे त्याने म्हटले होते..मात्र, या सर्व चर्चांवर सूत्रांनी वेगळेच चित्र समोर आणले आहे. अहवालानुसार, गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत. दोघेही सातत्याने संपर्कात असून संघ निवडीबाबत एकत्रितपणे निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे बाहेर सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये फारसे तथ्य नसल्याचेही सांगितले जात आहे..IND vs ENG: टीम इंडियाच्या खराब कामगिरीची BCCI ने घेतली गंभीर दखल; वनडे मालिकेनंतर होणार मोठी बैठक, देवजित सैकिया यांची माहिती.सध्या भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळत आहे. अशातच निवड समितीतील या चर्चेमुळे क्रिकेट वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या चर्चांचा संघाच्या कामगिरीवर काही परिणाम होतो का, हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.