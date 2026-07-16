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Team India Selection:भारतीय संघात श्रेयवादासाठी चढाओढ! गौतम गंभीर, अजित आगरकर यांच्यावरही 'ती' दोघं ठरतायेत वरचढ; Inside News

Gautam Gambhir and Ajit Agarkar selection committee news: भारतीय संघाच्या निवड समितीत श्रेयवादावरून अंतर्गत चर्चा रंगल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे. गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्याबाबत नेमकं काय समोर आलं? जाणून घ्या संपूर्ण इनसाईड स्टोरी.
Gautam Gambhir and Ajit Agarkar selection committee news

Gautam Gambhir and Ajit Agarkar selection committee news

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Gautam Gambhir and Ajit Agarkar selection committee news: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. मैदानावर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात वनडे मालिकेची लढत रंगली असताना, दुसरीकडे टीम इंडियाच्या निवड समितीबाबत एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

एका वृत्तानुसार, मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर(Ajit Agarkar) आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(Gautam Gambhir) हे निवड समितीतील दोन सदस्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे.

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