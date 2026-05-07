Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव बाबा झाला... पाळणा हलला... घरी आली लहान परी!

Suryakumar Yadav and Devisha Shetty baby news: भारताच्या ट्वेंटी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि त्याची पत्नी देविशा शेट्टी आई-बाबा बनले आहेत. त्यांना एका सुंदर मुलीचा जन्म झाला आहे. सूर्यकुमारने नुकतेच भारतीय संघाला २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजय मिळवून दिला. या स्टार खेळाडूच्या घरी आता एका नव्या खेळाडूचे आगमन झाले आहे. तो मुंबई इंडियन्सच्या पुढील आयपीएल सामन्यात सहभागी होईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .सूर्यकुमार आणि देविशा यांची पहिली भेट २०१० मध्ये मुंबईतील आर. ए. पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स मध्ये झाली होती. जवळपास ६ वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर सूर्यकुमार आणि देवीशा यांनी जुलै २०१६ मध्ये लग्न केले. लग्नाच्या ११ वर्षांनंतर त्यांना अपत्य झाले. देविशा एक व्यावसायिक नृत्य प्रशिक्षक आणि प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना आहे..अनेक वर्षे डेटिंग केल्यानंतर मे २०१६ मध्ये त्यांनी साखरपुडा करून नात्याला अधिकृत रूप दिले. जुलै २०१६ मध्ये दक्षिण भारतीय पद्धतीने त्यांचा विवाह संपन्न झाला. मार्च २०२६ मध्ये देविशाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तिच्या गरोदरपणाच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यांच्या डोहाळे जेवणाचा (Baby Shower) व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला होता..दरम्यान, सूर्यकुमारला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. १० सामन्यांत तो केवळ १९.५० च्या सरासरीने १९५ धावाच करू शकलेला आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ तालिकेत नवव्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना १० पैकी केवळ ३ सामने जिंकता आलेले आहेत. उर्वरित सामने जिंकूनही त्यांचे प्ले ऑफमध्ये पोहोचणे अवघड आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.