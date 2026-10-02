ODI World Cup 2027 पूर्वी टीम इंडिया २५ वन डे सामने खेळणार! जाणून घ्या कोणाकोणाला भिडणार... वेळापत्रक एका क्लिकवर

Team India 25 ODI matches before ODI World Cup 2027: दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे पुढील वर्षी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक आयसीसीने गुरुवारी जाहीर केले. २ ऑक्टोबरपासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे आणि भारतीय संघाचा पहिला सामना ७ ऑक्टोबरला गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होईल. त्यानंतर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, क्वालिफायर अ आणि झिम्बाब्वे यांच्याविरुद्ध खेळणार आहे. पण, या स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारताकडे २५ वन डे सामने आहेत आणि रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या चाहत्यांसाठी ही मेजवानीच म्हणावी लागेल..भारतीय संघ सध्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध वन डे मालिका खेळतोय आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत भारताकडे २-० अशी विजयी आघाडी आहे. मालिकेतील शेवटचा सामना शनिवारी होणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. रोहित व विराट यांचा हा शेवटचा किवी दौरा असल्याने, तेथे वन डे सामन्यांना मागणी आलीय आणि त्यामुळेच इथे भारत ५ वन डे सामने खेळणार आहे. त्यानंतर घरच्या मैदानावर श्रीलंका, झिम्बाब्वे यांचा सामना करून भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेसाठी बांगलादेश दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून आशिया चषकही याच फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाईल. तेथुन वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका दौरा होईल. वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी दक्षिण आफ्रिकेत ६ वन डे सामन्यांची मालिका खेळवण्याचा विचार बीसीसीआय करत आहे.भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा).श्रीलंकेचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका१३ डिसेंबर - पहिला वनडे सामना, दिल्ली (वेळ - दु. २.०० वा.)१६ डिसेंबर - दुसरा वनडे सामना, बंगळुरू (वेळ - दु. २.०० वा.)१९ डिसेंबर - तिसरा वनडे सामना, अहमदाबाद (वेळ - दु. २.०० वा.).ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: India vs Pakistan एकदा नव्हे, तर तीनवेळा भिडणार, जाणून घ्या कधी व कुठे खेळणार....झिम्बाब्वेचा संघ ३ वन डे सामन्यांसाठी ३ ते ९ जानेवारी २०२७ मध्ये भारतात असेल... यानंतर बांगलादेशात आशिया चषक होईल आणि त्यात भारतीय संघ किमान पाच सामने खेळले. त्यानंतर वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर ३ व दक्षिण आफ्रिकेत ६ वन डे सामन्यांची मालिका शुभमन गिलचा संघ खेळेल. या स्पर्धेचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.