Temba Bavuma: दक्षिण आफ्रिकन कर्णधार तेंबा बावुमाचे फिरकीला प्राधान्य; भारतामध्ये मालिका जिंकण्याची संधी

बंगळूर : दक्षिण आफ्रिकन संघामध्ये प्रभावी गोलंदाजी करणारे फिरकीपटू आहेत. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकन संघाकडे तब्बल २५ वर्षांनंतर भारतामध्ये कसोटी मालिका जिंकण्याची सुवर्णसंधी असणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला आहे दक्षिण आफ्रिकन कसोटी संघाचा कर्णधार तेंबा बावुमा याने..तेंबा बावुमा पुढे म्हणाला, की दक्षिण आफ्रिकन संघाने भारतामध्ये कसोटी मालिका जिंकून बराच अवधी झाला आहे. यंदा मात्र आमच्या संघाकडे मोठी संधी असणार आहे. आमच्या संघाचे भारतामध्ये कसोटी मालिका जिंकण्याचे ध्येय आहे. दरम्यान, हँसी क्रोनिए यांच्या मार्गदर्शनाखाली दक्षिण आफ्रिकन संघाने १९९९-२००० मध्ये भारतामध्ये कसोटी मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला होता..तेंबा बावुमा याने भारतीय संघाबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, की विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवीचंद्रन अश्विन या अनुभवी खेळाडूंनी भारतीय संघासाठी मोलाची कामगिरी केली आहे. या सर्व दिग्गज खेळाडूंच्या दमदार प्रदर्शनामुळे भारतीय संघ उच्चस्तरावर उभा आहे; मात्र भारतीय संघामध्ये आलेल्या युवा खेळाडूंनीही आपली चमक दाखवली आहे..इंग्लंडमध्ये मालिका बरोबरीत राखताना त्यांनी छान कामगिरी केली आहे. त्यामुळे भारतीय संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत आमच्यासमोर आव्हान असणार आहे. यासाठी आम्ही सज्ज झालो आहोत, असेही आफ्रिकेचा कर्णधार बावुमा म्हणाला. बावुमाच्या वक्तव्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास उंचावला आहे असे याप्रसंगी म्हणता येणार आहे..तीन अव्वल दर्जाचे फिरकी गोलंदाजतेंबा बावुमा याने दक्षिण आफ्रिकन संघातील फिरकी गोलंदाजांबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, की कसोटी सामना जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्धी संघातील २० फलंदाज बाद करावे लागतात. सध्या आमच्या संघात अव्वल दर्जाचे फिरकी गोलंदाज उपलब्ध आहेत. न्यूझीलंडने मागील वर्षी भारतामध्ये फिरकी गोलंदाजांच्या कामगिरीवरच्या जोरावरच कसोटी मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला होता, हेही विसरता कामा नये..IND vs WI 2nd Test Live: कर्णधारपदाची सवय झाली आहे! Shubman Gill चा विंडीजच्या खांद्यावरून ऑस्ट्रेलियावर निशाणा, म्हणाला....कोणालाही कमी लेखणार नाहीतेंबा बावुमा याने शुभमन गिलच्या नेतृत्वात मैदानात उतरणाऱ्या युवा टीम इंडियाला कमी लेखणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तो म्हणाला, शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने इंग्लंडमध्ये शानदार कामगिरी केलेली आहे..