Temba Bavuma: दक्षिण आफ्रिकन कर्णधार तेंबा बावुमाचे फिरकीला प्राधान्य; भारतामध्ये मालिका जिंकण्याची संधी

Bavuma Confident Ahead of India Test Series: दक्षिण आफ्रिकन कर्णधार तेंबा बावुमा याने भारतातील कसोटी मालिकेत फिरकी गोलंदाजांवर भर देत २५ वर्षांनंतर विजयाचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतीय संघाचे अनुभवी आणि युवा खेळाडू आव्हानात्मक ठरतील, असे तो म्हणाला.
सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर : दक्षिण आफ्रिकन संघामध्ये प्रभावी गोलंदाजी करणारे फिरकीपटू आहेत. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकन संघाकडे तब्बल २५ वर्षांनंतर भारतामध्ये कसोटी मालिका जिंकण्याची सुवर्णसंधी असणार आहे, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे दक्षिण आफ्रिकन कसोटी संघाचा कर्णधार तेंबा बावुमा याने.

