Cricket

Cheteshwar Pujara Retire: भारताचा 'टेस्ट स्पेशालिस्ट' निवृत्त! पुजाराने केली मोठी घोषणा; म्हणाला, 'प्रत्येक चांगली गोष्ट...'

Cricketer Cheteshwar Pujara Retirement: भारताचा दिग्गज कसोटीपटू चेतेश्वर पुजाराने निवृत्ती घेतली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने ही माहिती दिली.
Cheteshwar Pujara
Cheteshwar PujaraSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • चेतेश्वर पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

  • भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल त्याने कृतज्ञता व्यक्त केली.

  • पुजारा भारताचा सर्वोत्तम कसोटीपटूंपैकी एक राहिला असून त्याने अनेक विक्रम केले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cheteshwar Pujara
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
test cricket
cricket news today
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com