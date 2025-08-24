Cheteshwar Pujara Retire: भारताचा 'टेस्ट स्पेशालिस्ट' निवृत्त! पुजाराने केली मोठी घोषणा; म्हणाला, 'प्रत्येक चांगली गोष्ट...'

चेतेश्वर पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल त्याने कृतज्ञता व्यक्त केली. पुजारा भारताचा सर्वोत्तम कसोटीपटूंपैकी एक राहिला असून त्याने अनेक विक्रम केले आहेत..भारतीय क्रिकेट वर्तुळातून मोठी बातमी समोर येत आहे. भारताचा टेस्ट स्पेशालिस्ट चेतेश्वर पुजाराने मोठा निर्णय घेतला आहे. चेतेश्वर पुजारा सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत याबाबत माहिती दिली आहे.पुजाराने पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'भारतीय जर्सी परिधान करणे, राष्ट्रगीत गाणे आणि प्रत्येक क्षणी मैदानात उतरताना सर्वोत्तम देणे... या सर्व गोष्टींना शब्दात मांडणे कठीण आहे. पण जसं की म्हटलं जातं, प्रत्येक चांगली गोष्टीचाही शेवट असतो आणि मी अत्यंत कृतज्ञपूर्वक निर्णय घेतला आहे की सर्व प्रकारच्या भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेत आहे. सर्वांनी दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि प्रेमासाठी आभार.'.Ranji Trophy 2024: Cheteshwar Pujara चे १८वी डबल सेंच्युरी! हर्बट शटक्लिफ अन् मार्क रामप्रकाश यांचा विक्रम मोडला .पुजाराने या पोस्टमध्ये दोन फोटो शेअर केले असून त्यात त्याने म्हटलंय की राजकोटसारख्या छोट्या शहरात पालकासोबत असताना लहानपणी त्याने भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. त्याला या खेळाने अनेक गोष्टी दिल्या आहेत. त्याला या खेळामुळे राज्याचे आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली.तसेच पुजाराने त्याच्या पोस्टमधून बीसीसीआय आणि सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे आभार मानले आहेत. याशिवाय त्याने प्रतिनिधित्व केलेल्या सर्व संघांचे, आयपीएल फ्रँचायझीचे आणि काऊंटी क्रिकेट संघांचेही आभार मानले आहेत. याशिवाय गुरु, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक, संघसकारी, सपोर्ट स्टाफ, पंच, पत्रकार, ग्राऊंड स्टाफ, स्पॉन्सर्स, भागीदार, मॅनेजमेंट टीम यासर्वांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. याशिवाय त्याने प्रत्येक क्षणी त्याला साथ देणाऱ्या त्याच्या कुटुंबाचेही आभार मानले आहेत..पुजारा भारताचा सर्वोत्तम कसोटीपटूंपैकी एक राहिला. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत कसोटी क्रिकेटमध्ये अनेक मोठे विक्रम केले.भारताने २०१८-१९ आणि २०२०-२१ दरम्यान ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात मिळवलेल्या कसोटी मालिका विजयांमध्येही पुजाराचे योगदान महत्त्वाचे राहिले होते. त्याने २०२०-२१ च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात तर तब्बल ९२८ चेंडू चार कसोटीत खेळले होते.पुजाराने ऑक्टोबर २०१० मध्ये कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. तो जवळपास १० वर्षे सलग भारतासाठी कसोटी क्रिकेट खेळला. राहुल द्रविडच्या निवृत्तीनंतर तो भारताचा तिसऱ्या क्रमांकावरील तो सर्वात भरवशाचा खेळाडू बनला. पुजाराला बाकी क्रिकेट प्रकारात फारशी संधी मिळाली नसली, तरी त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली..त्याने भारताव्यतिरिक्त सौराष्ट्र, डर्बीशायर, ससेक्स, यॉर्कशायर, नॉटिंगघमशायर या संघाकडूनही प्रथम श्रेणी सामने खेळले. तो २००५ साली १९ वर्षांखालील भारतीय संघाकडून वर्ल्ड कपही खेळला.त्याने २७८ प्रथम श्रेणी सामने खेळताना तब्बल ६६ शतके आणि ८१ अर्धशतकांसह २१३०१ धावा केल्या. यातील १०३ कसोटी सामने त्याने भारतासाठी खेळले, ज्यात त्याने १९ शतकांसह ४३.६० च्या सरासरीने ७१९५ धावा केल्या. नाबाद २०६ ही त्याची सर्वोत्तम खेळी राहिली. त्याने भारतासाठी ६ वनडे सामनेही खेळले. यात त्याने ५१ धावा केल्या..टीम इंडियाने Cheteshwar Pujara ला कसोटीतून बाहेर केले, त्याने मैदान गाजवले! नोंदवला सर्वाधिक धावांचा विक्रम....त्याने त्याच्या कारकिर्दीत एकूण १३० लिस्ट ए सामने खेळताना १६ शतकांसह ५७५९ धावा केल्या, तर टी२० क्रिकेटमध्ये ७१ सामन्यांत एका शतकासह १५५६ धावा केल्या. यातील ३० सामने तो आयपीएलमध्ये खेळला, ज्यात त्याने ३९० धावा केल्या. त्याने आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स संघाचे प्रतिनिधित्व केले.पुजारा भारताकडून शेवटचा सामना २०२३ मध्ये खेळला. त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२३ अंतिम सामन्यानंतर भारतासाठी क्रिकेट खेळले नाही. तो गेल्या काही दिवसात समालोचन करतानाही दिसला..FAQsप्रश्न १: चेतेश्वर पुजाराने कधी निवृत्तीची घोषणा केली?उत्तर: २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी चेतेश्वर पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.(When did Cheteshwar Pujara announce his retirement?)प्रश्न २: चेतेश्वर पुजाराने भारतासाठी किती कसोटी सामने खेळले?उत्तर: चेतेश्वर पुजाराने भारतासाठी १०३ कसोटी सामने खेळले.(How many Test matches did Pujara play for India?)प्रश्न ३: चेतेश्वर पुजाराची कसोटीतील सर्वोच्च धावसंख्या किती आहे?उत्तर: नाबाद २०६ ही चेतेश्वर पुजाराची सर्वोच्च खेळी आहे.(What is Pujara’s highest Test score?)प्रश्न ४: चेतेश्वर पुजाराने कसोटीत किती धावा केल्या आहेत?उत्तर: चेतेश्वर पुजाराने कसोटीत ७१९५ धावा केल्या आहेत.(How many runs has Pujara scored in Tests?)प्रश्न ५: चेतेश्वर पुजाराने भारताबाहेर कोणत्या संघांसाठी क्रिकेट खेळले आहे?उत्तर: डर्बीशायर, ससेक्स, यॉर्कशायर आणि नॉटिंगहॅमशायरसाठी चेतेश्वर पुजाराने काऊंटी क्रिकेट खेळले.(Which overseas teams did Pujara play for?)प्रश्न ६: पुजाराने आयपीएलमध्ये कोणत्या संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे?उत्तर: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स या संघांसाठी चेतेश्वर पुजारा आयपीएल खेळला.(Which IPL teams did Pujara represent?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 