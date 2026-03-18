R Ashwin ने कसोटीतून निवृत्तीसाठी गौतम गंभीरला ठरवले जबाबदार? पर्थ कसोटीत काय घडले ते सांगितले... मन मोकळे केले...

Ravichandran Ashwin Opens Up on Perth Test Exit: २०२४ साली भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेला होता आणि तेथे आर अश्विन अचानक निवृत्ती जाहीर करेल, असा विचार कुणीही केला नव्हता. मालिकेच्या मध्येच अश्विनच्या निर्णयाने चाहत्यांना व सहकारी खेळाडूंना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्या मालिकेत भारताला १-३ असा पराभव पत्करावा लागला आणि १० वर्षांनंतर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाला द्यावी लागली..अश्विनच्या या निर्णयानंतर अनेकांनी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला जबाबदार धरले. अश्विनच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरला संधी दिल्याने महान फिरकीपटूसमोर निवृत्तीशिवाय कोणताच पर्याय उरला नसल्याची चर्चाही रंगली. पण, दोन वर्षानंतर अखेर अश्विनने कसोटीतून निवृत्ती घ्यायला हवी, हे का वाटले, याबाबत भाष्य केले. RevSports च्या कार्यक्रमात अश्विनसमोर हा प्रश्न आला आणि त्यानेही प्रांजळ उत्तर दिले..Viral Video : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकताच, शिवम दुबे ट्रेनने तातडीने मुंबईसाठी रवाना का झाला? भारतीय खेळाडूने सांगितलं कारण... .अश्विनने गौतम गंभीरवर निवृत्ती 'लादल्याचा' आरोप केला का? फिरकीच्या दिग्गजाने निवृत्तीबद्दलच्या चर्चांवर भाष्य केले. तो म्हणाला, "मला वाटतं, निर्णय घेण्याची क्षमता ही माझी सर्वात मोठी ताकद आहे. तो निर्णय योग्य आहे की अयोग्य, हा वादाचा विषय आहे. पण सरतेशेवटी, हे माझं आयुष्य आहे. मला ते माझ्या अटींवरच जगायचं आहे. पर्थमधला तो क्षण, जेव्हा संघात जड्डू आणि मी प्रमुख फिरकी गोलंदाज होतो. वॉशिंग्टनला पर्थमध् संधी मिळते आणि मग पुढच्याच सामन्यात मी पुन्हा संघात आलो. मग मला पुन्हा जागा सोडावी लागली, तो क्षण माझ्यासाठी एक प्रकारे सूचक होता की, माझी वेळ संपली आहे."."आणि जर दुसऱ्या कोणाला ती जागा घ्यायची असेल, तर त्यांना त्यांची जागा आणि वेळ मिळायलाच हवी. पुनरागमन करता येईल का, हे पाहण्यासाठी रेंगाळत राहतील, अशांपैकी मी नाही. माझी अशी अनेक पुनरागमनं झाली आहेत. मी माझ्या आयुष्यात खूप पुढे आलो आहे, त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींमध्ये वेळ वाया घालवणे मला शक्य नाही," असे तो म्हणाला..BCCI जसप्रीत बुमराहला २ कोटींची नुकसान भरपाई देणार; त्यांच्या एका निर्णयाने झालाय घोळ, करायला गेले एक अन् घडलं भलतंच....तो पुढे म्हणाला,"जर कोणाला गौतमबद्दल राग असेल, तर तो मलाच आहे, बरोबर? मी प्रशिक्षक म्हणून त्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दौऱ्यावर जातो. माझे वडील त्याचे खूप मोठे हितचिंतक आहेत. बाहेरून त्यांच्या मनात थोडा राग असू शकतो. मी ऑस्ट्रेलियाहून परत आलो तेव्हा त्यांनी माध्यमांमध्ये काहीतरी म्हटले होते. मी त्यांना सातत्याने सांगितले आहे की, 'मी घरात असताना कोणत्याही खेळाडूबद्दल वाईट बोलू नका'. या गोष्टींवरून आमचे वाद झाले आहेत."Ravichandran Ashwin Career Statsआर अश्विनने भारतासाठी १०६ कसोटी, ११६ वन डे आणि ६५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत अनुक्रमे ५३७, १५६ व ७२ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने कसोटीत ६ शतकं व १४ अर्धशतकांसह ३५०३ धावा केल्या आहेत.