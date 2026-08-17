THE HUNDRED: १५९ धावांचं आव्हान, २ चेंडू शिल्लक अन् ट्रॉफीवर नाव! संजीव गोएंका यांच्या सुपर जायंट्सचा थरारक विजय, जेतेपदाला गवसणी

THE HUNDRED 2026 FINAL: मँचेस्टर सुपर जायंट्सने प्रथमच द हंड्रेड मेन्स स्पर्धेचे विजेतेपद आपल्या नावावर केले आहे. रविवारी लॉर्ड्सवर झालेल्या अंतिम सामन्यात मँचेस्टर सुपर जायंट्स आणि ट्रेंट रॉकेट्स आमनेसामने होते. या सामन्यात मँचेस्टर सुपर जायंट्सने ट्रेंट रॉकेट्सने दिलेले १५८ धावांचे लक्ष्य १९.३ षटकांत ५ गडी गमावून पूर्ण केले. या सामन्यात टीम सेफर्टने ३८ चेंडूंत ७२ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी करत विजयाचा पाया रचला. त्याच्या या खेळीमुळे संघाला विजेतेपद मिळवण्यात मोठी मदत झाली, तर लियाम डॉसनने शेवटच्या क्षणी षटकार मारत संघाला विजेतेपद मिळवून दिले..सेफर्टने रचला विजयाचा पायालॉर्ड्सवर झालेल्या पुरुषांच्या 'हंड्रेड' स्पर्धेत टीम सेफर्टने मँचेस्टर सुपर जायंट्सच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने ३८ चेंडूंत ७२ धावांची खेळी करत सात षटकार ठोकले. या खेळीसह त्याने आपल्या जबरदस्त फॉर्मची सांगता केली..Taipei Open 2026: भारताच्या तन्वी शर्माचे पहिलेच विजेतेपद; वयाच्या १७व्या वर्षी तैपई ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत घवघवीत यश.स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर होता संघदोन आठवड्यांपूर्वी सलग तिसरा गट सामना गमावल्यानंतर सुपर जायंट्स संघ स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर होता. मात्र, त्यानंतर संघाने सलग पाच विजय मिळवत विजेतेपद पटकावले. एडन मार्कराम वैयक्तिक कारणांमुळे मायदेशी परतल्यानंतर जोस बटलरने कर्णधारपद स्वीकारले आणि त्याच काळात संघाची विजयी घोडदौड सुरू झाली. या हंगामात दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये असलेल्या सेफर्टने चार अर्धशतके झळकावली..मार्करामच्या अनुपस्थितीत एसेक्सच्या पॉल वॉल्टरला डावाची सुरुवात करण्याची संधी मिळाली आणि त्यामुळे सुपर जायंट्सच्या हंगामाचे चित्रच बदलले. त्याने १४ चेंडूंत वेगवान २२ धावा करत संघाला चांगली सुरुवात करून दिली..सेफर्ट आणि वॉल्टरची डावखुरा-उजव्या हाताची सलामीची जोडीही संघासाठी फायदेशीर ठरली. या दोघांनी मिळून संपूर्ण स्पर्धेत संघाला चांगल्या सुरुवाती करून दिल्या. "आम्हाला ही स्पर्धा जिंकण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता," असं जोस बटलरनेही सांगितलं..अंतिम सामन्यात सेफर्ट आणि वॉल्टर यांनी ३१ चेंडूंत ६६ धावांची भागीदारी केली. सेफर्टने पाठलागाच्या पहिल्याच चेंडूवर कव्हरमधून चौकार आणि चौथ्या चेंडूवर लेग साईडला षटकार ठोकला..या भागीदारीमुळे मँचेस्टरने लक्ष्याचा मोठा भाग पार केला. सेफर्ट बाद झाल्यानंतर संघाला २२ चेंडूंत २३ धावांची गरज होती. ट्रेंट रॉकेट्सने सामना वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र, लियाम डॉसनने डीप मिडविकेटच्या दिशेने जोरदार फटका मारत संघाला विजय मिळवून दिला..Wimbledon 2026: यानिक सिनरचा डबल धमाका! सलग दुसऱ्यांदा उंचावली ट्रॉफी, ३ तास ४६ मिनिटांचा थरारक सामना....या निकालामुळे मँचेस्टरच्या पुरुष किंवा महिला संघापैकी कोणत्याही संघाने पहिल्यांदाच 'हंड्रेड'ची ट्रॉफी जिंकली. विशेष म्हणजे, सुपर जायंट्स फ्रँचायझीला सात आयपीएल हंगाम आणि चार एसए२० स्पर्धांनंतरही विजेतेपदाची प्रतीक्षा होती. आता द हंड्रेडच्या ट्रॉफीसह त्यांची ही प्रदीर्घ प्रतीक्षा अखेर संपली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.