IND vs NZ 1st ODI : “गौतम गंभीर इतरांपेक्षा माझ्यावरच जास्त विश्वास का ठेवतो?” हर्षित राणाने उघड केलं संघ व्यवस्थापनाचं गुपित

Harshit Rana reveals team management all-rounder plan : भारतीय गोलंदाज हर्षित राणा याला प्रचंड ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. भारतीय संघात त्याला सातत्याने संधी मिळतेय आणि यावरूनची तो मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या ( Gautam Gambhir) 'लाडक्या'लिस्टमध्ये असल्याची चर्चा सुरू आहे. सातत्य राखणाऱ्या इतर वेगवान गोलंदाजांपेक्षा राणाकडे वेगवान गोलंदाजी आणि सातत्याने अचूक मारा करण्याची क्षमता कमी आहे. त्याच्याकडे १४५ किमी प्रति तासापेक्षा जास्त वेगाने गोलंदाजी करण्याची क्षमता आहे. पण, त्यात अचूकता नाही, तरीही दिल्लीचा हा खेळाडू एक परिपूर्ण खेळाडू आहे. .वडोदरा येथे झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या ( IND vs NZ 1st ODI) पहिल्या वन डे सामन्यात, हर्षित राणा भारताचा सर्वोत्तम गोलंदाज असल्याचे सिद्ध झाले.तो काल नवीन चेंडूने मोहम्मद सिराजपेक्षा चांगला होता. त्यानंतर, जेव्हा भारताला केटची अत्यंत आवश्यकता होती, तेव्हा त्याने दोन महत्त्वाच्या विकेट्स मिळवून दिल्या. जेव्हा खेळपट्टीवर काहीच होत नव्हते आणि ती सपाट झाली, तेव्हा राणाने बुद्धीचा वापर केला आणि हेन्री निकोल्स (६२) ला ऑफ-कटरने बाद केले. त्यानंतर त्याने डेव्हॉन कॉनवे (५६) ला माघारी पाठवले..IND vs NZ 1st ODI : विराट कोहली प्रेक्षकांवर भडकला! Rohit Sharma बाद झाल्यावर जे घडलं, ते अपेक्षित नाही; त्याला कसला राग आला?.गोलंदाजीतच नव्हे, तर जेव्हा भारतीय संघ २३४/२ वरून २४२/५ असा अडचणीत आला, तेव्हा राणाने फलंदाजीतही कमाल दाखवली. त्याने २३ चेंडूत २९ धावा केल्या आणि भारतीय यष्टीरक्षकासह केएल राहुलसोबत मिळून सहाव्या विकेटसाठी ३७ धावांची भागीदारी केली..रविवारी झालेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वन डे सामन्यानंतर, राणाने सांगितले की,संघाने त्याला त्याच्या भूमिकेबद्दल कळवले आहे. "संघ व्यवस्थापन मला एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून विकसित करू इच्छिते," असे राणाने सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. तो पुढे म्हणाला, " मी माझ्या अष्टपैलू खेळातून योगदान देऊ शकतो, असे संघ व्यवस्थापनाने मला सांगितले आहे. ८ व्या क्रमांकावर ३०-४० धावा करू शकतो. मी त्यावर काम करत आहे, नेटवर माझ्या फलंदाजीला अधिक वेळ देत आहे.".IND vs NZ 1st ODI : भारताला मोठा धक्का! रिषभ पंतनंतर आणखीन एका सुपरस्टारची मालिकेतून माघार; वर्ल्ड कपपूर्वी वाढली चिंता.हर्षित राणाने कालच्या सामन्यात ६५ धावांत २ विकेट्स घेतल्या आणि २९ धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदानही दिले. त्याने एकूण १२ वन डे सामन्यांत २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. ४ बाद ३९ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.