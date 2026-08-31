Cricket

गौतम गंभीरचा 'विश्वासू' चमकला; संघ संकटात असताना पठ्ठ्या उभा राहिला, श्रेयस अय्यरला वर्ल्ड कप २०२७ साठी टफ फाईट

Tilak Varma fifty in Duleep Trophy semifinal 2026: कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी दोघांनी काही खेळाडूंच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवले आहे.
Tilak Varma fifty in Duleep Trophy semifinal 2026

Gautam Gambhir trusted player for World Cup 2027

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir trusted Tilak Varma impresses in Duleep Trophy: भारतीय संघाला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेचा २०११ पासूनचा दुष्काळ संपवायचा आहे. २०१९ मध्ये उपांत्य फेरी आणि २०२३ मध्ये अंतिम फेरीत भारताला पराभव पत्करावा लागला. तीन वर्षापूर्वीचा निकाल हा खूपच जिव्हारी लागणारा ठरला, कारण आपण आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर हरलो. पण, २०२७ साठी भारतीय संघ सर्व जोर लावणार आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या खेळण्यावर अजूनही चर्चा सुरू असली तरी संघ व्यवस्थापनाने सर्व आघाड्यांवर पर्यायी खेळाडूंची फळी तयार करण्याचे ठरवले आहे. त्याच पर्यायापैकी एकाने आज दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत उल्लेखनीय कामगिरी करून संघाला संकटातून बाहेर काढले.

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