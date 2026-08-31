गौतम गंभीरचा 'विश्वासू' चमकला; संघ संकटात असताना पठ्ठ्या उभा राहिला, श्रेयस अय्यरला वर्ल्ड कप २०२७ साठी टफ फाईट

Gautam Gambhir trusted Tilak Varma impresses in Duleep Trophy: भारतीय संघाला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेचा २०११ पासूनचा दुष्काळ संपवायचा आहे. २०१९ मध्ये उपांत्य फेरी आणि २०२३ मध्ये अंतिम फेरीत भारताला पराभव पत्करावा लागला. तीन वर्षापूर्वीचा निकाल हा खूपच जिव्हारी लागणारा ठरला, कारण आपण आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर हरलो. पण, २०२७ साठी भारतीय संघ सर्व जोर लावणार आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या खेळण्यावर अजूनही चर्चा सुरू असली तरी संघ व्यवस्थापनाने सर्व आघाड्यांवर पर्यायी खेळाडूंची फळी तयार करण्याचे ठरवले आहे. त्याच पर्यायापैकी एकाने आज दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत उल्लेखनीय कामगिरी करून संघाला संकटातून बाहेर काढले. .२०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत मधल्या फळीत श्रेयस अय्यरने निर्णायक भूमिका बजावली होती. त्याने ११ सामन्यांत ६६.२५ च्या सरासरीने भारतासाठी सर्वाधिक ५३० धावा केल्या होत्या. पण, त्याच्याकडे सध्या ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद भूषविले आहे आणि अशात त्याच्या वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठीच्या संघातील स्थानाबाबत चर्चा सुरू आहे. तिलक वर्मा ( Tilak Varma) हा पर्याय त्यासाठी सज्ज करण्याचं काम सुरू आहे आणि त्याने आज दक्षिण विभागाकडून खेळताना अविश्वसनीय खेळी केली..Vaibhav Sooryavanshi: १५ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक पराक्रम, १९६९ साली झालेली अशी ऐतिहासिक खेळी! बाद कसा झाला ते पाहा Video .उत्तर विभागाचा पहिला डाव १९५ धावांवर गुंडाळल्यानंतर दक्षिण विभागाची अवस्था ५ बाद ८० धावा अशी झाली होती. या परिस्थितीत तिलक वर्मा व श्रेयस गोपाळ, ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी आतापर्यंत १२५ धावांची भागीदारी करताना दक्षिण विभागाला आघाडी मिळवून दिली आहे. या दोघांनी वैयक्तिक अर्धशतक झळकावले आहे. तिलकने १६६ चेंडूंचा सामना करताना नाबाद ६० धावा केल्या, त्यात १ चौकाराचा समावेश आहे. त्याचा संयम वाखाण्यजोग होता. गोपाळनेही १३४ चेंडूंत ६६ धावांची नाबाद खेळी करताना संघाला ५ बाद २०५ धावांपर्यंत पोहोचवले आहे..IND vs AFG: भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी सकारात्मक बातमी! ५ वर्षानंतर एका खेळाडूचे नाव पुन्हा चर्चेत; नेमकं काय घडतंय?.तिलक वर्माने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये २३ सामन्यांत ५०.३८ च्या सरासरीने ७ शतकं व ५ अर्धशतकांसह १५६२ धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्येही त्याचा रेकॉर्ड चांगला आहे. ५२ साम्यांत ४७.६०च्या सरासरीने त्याच्या नावावर २१४२ धावा आहेत. त्यात ६ शतकं व १४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघात मधल्या फळीत तिलक हा सक्षम पर्याय ठरू शकतो. तो गोलंदाजीतही कमाल दाखवण्याची क्षमता राखतो. त्यामुळे त्याचे सातत्य त्याला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघात नक्की घेऊन जाईल. भारताकडून त्याने ५ वन डे सामन्यांत ६८ धावाच केल्या असल्या तरी त्याचा विचार सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.