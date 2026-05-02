धक्कादायक : संघात निवड न झाल्याने १९ वर्षीय भारतीय महिला क्रिकेटपटूने आयुष्य संपवले... खोलीत कोंडून घेतले अन्...

young cricketer suicide Puducherry full report: पुडुचेरी येथे एका १९ वर्षीय महिला क्रिकेटपटूने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. संघात निवड न झाल्याच्या धक्क्यामुळे ती मानसिक तणावाखाली होती, अशी माहिती समोर येत आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Indian women cricketer dies after missing selection trials details: १९ वर्षांच्या महिला क्रिकेटपटूने पुद्दुचेरीमध्ये आत्महत्या केली. महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी असलेली ही तरुणी पुद्दुचेरीमध्ये क्रिकेटचे प्रशिक्षण घेत होती. ती थिलासपेट येथील एका कोचिंग सेंटरमध्ये प्रशिक्षण घेत होती आणि अलीकडेच थुटीपेट येथे पुद्दुचेरी ट्वेंटी-२० क्रिकेट संघासाठीच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी झाली होती. अंतिम यादीत तिच्या नावाचा समावेश झाला नाही.

