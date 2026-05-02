धक्कादायक : संघात निवड न झाल्याने १९ वर्षीय भारतीय महिला क्रिकेटपटूने आयुष्य संपवले... खोलीत कोंडून घेतले अन्...

Indian women cricketer dies after missing selection trials details: १९ वर्षांच्या महिला क्रिकेटपटूने पुद्दुचेरीमध्ये आत्महत्या केली. महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी असलेली ही तरुणी पुद्दुचेरीमध्ये क्रिकेटचे प्रशिक्षण घेत होती. ती थिलासपेट येथील एका कोचिंग सेंटरमध्ये प्रशिक्षण घेत होती आणि अलीकडेच थुटीपेट येथे पुद्दुचेरी ट्वेंटी-२० क्रिकेट संघासाठीच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी झाली होती. अंतिम यादीत तिच्या नावाचा समावेश झाला नाही..तिची ओळख जीएसटी अधीक्षक काश्मीर कुमार यांची मुलगी एंजल गंगवाणी अशी पटली आहे. ते गेल्या १२ वर्षांपासून चेन्नईमध्ये राहत होते. तिच्या घरमालकाने त्याच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, बुधवारी सरावानंतर ती रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास तिच्या खोलीत परतली. त्या रात्री उशिरा जेव्हा तिच्या प्रशिक्षकाने तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिने प्रतिसाद दिला नाही..तिची चौकशी करण्यासाठी ते तिच्या घरी गेले असता, त्यांना ती तिच्या खोलीतील छताच्या पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळली. त्यानंतर तिचा घरमालक आणि प्रशिक्षक तिला कथिरकामम येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात घेऊन गेले, जिथे तिला दाखल करताच मृत घोषित करण्यात आले, असे टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे..एंजल गेल्या दोन वर्षांपासून पु्द्दुचेरीमध्ये सोक्कनाथनपेट येथील एका भाड्याच्या घरात राहत होती. ती वेलरामपेट येथील एका खाजगी महाविद्यालयात बीबीएच्या दुसऱ्या वर्षाची विद्यार्थिनी होती.