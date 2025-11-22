Ashes 2025-26: इंग्लंडवर आलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! १४३ वर्षांचा मोडला विक्रम, १६ चौकार, ४ षटकार अन्...

ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडने इंग्लंडविरुद्धच्या ऍशेस २०२५-२६ मालिकेत पहिल्याच सामन्यात वादळ निर्माण केले. हेडने ६९ चेंडूत १२ चौकार आणि ४ षटकारांसह शतक ठोकले. त्याने या शतकी खेळीसह मोठा विक्रमही केला..ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड संघातील ऍशेस २०२५-२६ मालिकेला शुक्रवारपासून (२१ नोव्हेंबर) सुरुवात झाली असून पहिलाच सामना पर्थमध्ये झाला. या सामन्यात पहिल्याच सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ इंग्लंडवर घोंगावलं. या सामन्यात पहिल्या तिन्ही डावात वेगवान गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले असताना चौथ्या डावात हेडने मात्र इंग्लंडच्या गोलंदाजांची धुलाई केल्याचे पाहायला मिळाले..Ashes 2025 : नाद करती काय! स्टार्कने मोडलं इंग्लंडचं कंबरडं, 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच केला 'असा' पराक्रम.या सामन्यात दुसऱ्या डावाच्या दुसऱ्या सत्रापर्यंतच तीन डाव संपले होते आणि इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर २०५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाकडून ट्रॅव्हिस हेड आणि मार्नस लॅब्युशेन उतरले. हेड मायदेशात पहिल्यांदाच कसोटीमध्ये सलामीला फलंदाजीला उतरला. त्याने सलामीला फलंदाजीला उतरताच इंग्लंडच्या गोलंदाजांना मात्र वर्चस्व गाजवू दिलं नाही. आधी जेक वेदरल्डला साथीला घेत त्याने ७५ धावांची भागीदारी केली. त्याने ३६ चेंडूतच अर्धशतक केले. वेदरल्ड २३ धावांवर बाद झाला. .त्यानंतर हेडला मार्नस लॅब्युशेनची साथ मिळाली. त्या दोघांनी नंतर शतकी भागीदारी केली. हेडने १२ चौकार अन् ४ षटकारांसह फक्त ६९ चेंडूत शतक पूर्ण केले. पण तो ८३ चेंडूत १२३ धावांवर २७ व्या षटकात बाद झाला. त्याने या खेळीत १६ चौकार आणि ४ षटकार मारले. त्याला ब्रायडन कार्सने बाद केले. तो जेव्हा बाद झाला, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी केवळ १३ धावांची गरज होती..दरम्यान, हेड हा ऍशेस मालिकेच्या १४३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच डावात ४ षटकार मारणारा सलामीवीर ठरला आहे. यापूर्वी सलामीवीराने एकाच डावात ऍशेसमध्ये कधीही ४ षटकार मारले नव्हते..Ashes 2025: पहिल्या दिवशी १९ फलंदाज बाद; ॲशेस कसोटी, इंग्लंड १७२ तर ऑस्ट्रेलिया नऊ बाद १२३.इतकेच नाही, तर हेड ऑस्ट्रेलियासाठी कसोटीत सर्वात कमी चेंडूत शतक ठोकणारा तिसऱ्या क्रमांकचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने डेव्हिड वॉर्नरची बरोबरी केली आहे. वॉर्नरने पर्थमध्ये २०१२ मध्ये भारताविरुद्ध ६९ चेंडूत शतक केले होते. या दोघांच्या वर ऍडम गिलख्रिस्ट आणि जॅक ग्रेगरी आहे. गिलख्रिस्ट अव्वल क्रमांकावर असून त्याने २००६ मध्ये पर्थमध्येच ५७ चेंडूत इंग्लंडविरुद्ध शतक केले होते, तर ग्रेगरी यांनी जोहान्सबर्गमध्ये १९२१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ६७ चेंडूत शतक केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.