Ira Jadhavने इतिहास रचला; T20 Mumbai Women’s League मध्ये ठरली सर्वात महागडी खेळाडू; भारताची पहिली त्रिशतकवीर मुलगी...

16-Year-Old Ira Jadhav Creates Buzz as Most Expensive Pick in Mumbai League : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) आयोजित केलेल्या पहिल्या 'T20 मुंबई विमेन्स लीग'च्या लिलावात १६ वर्षांची फलंदाज इरा जाधव (Ira Jadhav) सर्वात महागडी खेळाडू ठरली आहे. इरासाठी आकाश टायगर्स संघाने १० लाख रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली. या लिलावासोबतच मुंबईतील महिला क्रिकेटच्या एका नवीन पर्वाची अधिकृत सुरुवात झाली आहे. लिलावात ३६३ खेळाडूंवर बोली लावण्यात आली, ज्यापैकी ५० खेळाडूंची निवड करण्यात आली. सर्व फ्रँचायझींनी मिळून एकूण १.४७ कोटी रुपये खर्च केले..एमसीएने यापूर्वीच सायली सातघरे (सोबो मुंबई फाल्कन्स), सायमा ठाकोर (ठाणे स्काय रायझर्स) आणि हुमैरा काझी (आकाश टायगर्स) यांची 'आयकॉन प्लेयर्स' म्हणून घोषणा केली होती. आकाश टायगर्स संघाने इरा जाधव (१० लाख) सोबतच भारताच्या अंडर-१९ विश्वचषक विजेत्या संघाची उपकर्णधार सानिका चाळकेला ५.५० लाख रुपयांना खरेदी केले. तसेच फातिमा जाफर (४.२५ लाख) आणि मिताली म्हात्रे (२.७५ लाख) यांचाही संघात समावेश केला..IPL 2026: वैभव सुर्यवंशीला खतरनाक लूक देणाऱ्या जेमिन्सला शिक्षा! BCCI ची कारवाई.ठाणे स्काय रायझर्स संघाने वृषाली भगत (६ लाख), खुशी भाटिया (४.५० लाख) आणि झील डिमेलो (४.५० लाख) यांसारख्या खेळाडूंना आपल्या ताफ्यात सामील केले. सोबो मुंबई फाल्कन्स संघाने सिमरन शेख (७ लाख), रिया चौधरी (५.५० लाख) आणि हर्ले गाला (५ लाख) यांच्यावर मोठी बोली लावून एक मजबूत संघ बांधला आहे..आपल्या निवडीबद्दल आनंद व्यक्त करताना इरा म्हणाली, "माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल मी एमसीए आणि आकाश टायगर्सची आभारी आहे. वानखेडे स्टेडियमसारख्या ठिकाणी खेळण्याची संधी मिळणे ही आमच्यासारख्या तरुण खेळाडूंसाठी मोठी गोष्ट आहे. मी या स्पर्धेत माझे सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करेन.".कोण आहे इरा जाधव?मुंबईच्या १४ वर्षीय इरा जाधवने बीसीसीआयच्या १९ वर्षांखालील वन डे स्पर्धेत रेकॉर्ड ब्रेकिंग खेळी केली. मुंबई आणि मेघालय यांच्यातील वन डे ट्रॉफी (युथ लिस्ट-ए) सामन्यात तिने त्रिशतक झळकावले. इरा जाधवने २२०.३८च्या स्ट्राईक रेटने १५७ चेंडूत नाबाद ३४६ धावा केल्या.त्यात ४२ चौकार आणि १६ षटकार मारले. मुंबईने ५० षटकांत ३ गडी गमावून ५६३ धावा केल्या. मुंबईच्या इरा जाधवला महिला प्रीमियर लीग २०२५ (WPL 2025) लिलावात १० लाख मुळ किंमत असूनही कोणीच बोली लावली नव्हती. आठ वर्षांची असताना इराने क्रिकेटला सुरुवात केली.