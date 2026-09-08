फाटक्या विचारांचे पाकिस्तानी! म्हणतात, आम्हाला Asia Cup नकोय, भारताचा पराभव हवाय; ५५ वर All OUT झाले, हे विसरले Video

Pakistan fan request to Wahab Riaz goes viral: पाकिस्तानने आशिया चषक स्पर्धेत हाँगकाँगवर ७२ धावांनी विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला. या विजयानंतर आनंदित झालेल्या पाकिस्तानी महिला संघाचा मुख्य प्रशिक्षक वाहब रियाझ याने प्रेक्षकांशी गप्पा मारल्या आणि त्यांचे आभार मानले. यावेळी फाटक्या विचाराच्या पाकड्यांनी त्याच्याकडे विचित्र मागणी केली. तो व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. पाकिस्तानी संघाने आशिया चषक जिंकला नाही तरी चालेल, परंतु भारताला हरवा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.."वाहब साहाब, भारताला हरवण्याचा प्रयत्न करा. वाहब भाई, आपल्याला भारतीय संघाला पराभूत करायचे आहे. आम्हाला आशिया चषक नकोय. भारताला सोडू नका," अशी मागणी चाहते करताना व्हिडीओत दिसत आहेत..पाकिस्तानला ५५ वर गुंडाळले...भारतीय संघाने साखळी फेरीतील सामन्यात पाकिस्तानला ५५ धावांवर गुंडाळून इतिहास रचला. श्री चरणी, प्रेमा रावत आणि दीप्ती शर्माच्या माऱ्यासमोर पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी शरणागती परत्करली. पाकिस्तानी महिला संघाचा ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील हा सर्वात कमी स्कोअर ठरला. भारताने हे लक्ष्य ८.४ षटकांत पार करून स्पर्धेत विजयी हॅटट्रिक पूर्ण केली. आशिया चषक ( ट्वेंटी-२०) स्पर्धेत भारत-पाकिस्तानच्या जय-पराजयाच्या आकडेवारीत हरमनप्रीत कौरचा संघ ७-१ असा आघाडीवर आहे..७०,००,००,०००! सचिन तेंडुलकरने 'मुंबई-पुणे'जवळ खरेदी केला भूखंड, ३.९ एकरावर उभारणार सेकंड होम; नेमकी ही जागा कुठे?.भारत-पाकिस्तान पुन्हा शक्य..भारत आणि पाकिस्तान हे पुन्हा एकदा जेतेपदाच्या लढतीत समोरासमोर येण्याची शक्यता आहे. भारताला उपांत्य फेरीत ( १० सप्टेंबर) बांगलादेशचा सामना करायचा आहे, तर पुढच्याच दिवशी पाकिस्तानचा महिला संघ गतविजेत्या श्रीलंकेचा मुकाबला करेल. भारत व पाकिस्तानने हे सामने जिंकल्यास १३ सप्टेंबरला त्यांच्यात जेतेपदाचा सामना होऊ शकतो..पाकिस्तानच्या कर्णधारावर कारवाईपाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने भारताविरुद्धच्या सामन्यात शफाली वर्माच्या विकेटनंतर केलेलं सेलिब्रेशन तिलाच महागात पडले. तिच्यावर आयसीसीने कारवाई केली आहे. तिला सामनाशुल्काच्या १० टक्के दंड आयसीसीकडून ठोठावण्यात आला आहे आणि तिच्या शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये एक डिमिरिट पाँइंट्स देण्यात आला आहे. गेल्या २४ महिन्यातील तिची दुसरी चूक आहे. त्यामुळे तिच्या खात्यात आता दोन डिमिरिट पाँइंट्स आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.