Ranji Trophy : तुषार देशपांडेने तीन चेंडूंत मॅच फिरवली, ७ फलंदाज ३७ धावांत तंबूत; मुंबईसाठी असा पराक्रम करणारा सहावा गोलंदाज

Mumbai vs Chandigarh Ranji Trophy match highlights: फलंदाजीत ४४ धावांचे महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या तुषार देशपांडेने ( Tushar Deshpande ) गोलंदाजीत कमाल दाखवली. मुंबईच्या पहिल्या डावातील ४२९ धावांचा पाठलाग करायला उतरलेल्या चंदीगडचा निम्मा संघ त्याने २५ धावांत तंबूत पाठवला. तुषारने डावातील ११ व्या षटकात हॅटट्रिक घेऊन तीन चेंडूंत सामना पूर्णपणे मुंबईच्या बाजूने झुकवला. रणजी करंडक स्पर्धा इतिहासातील ही ८६ वी हॅटट्रिक ठरली, तर मुंबईकडून असा पराक्रम करणारा तो सहावा गोलंदाज ठरला..प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या मुंबईची सुरुवात काही खास झाली नाही. यशस्वी जैस्वाल १३ चेंडू खेळून शून्यावर माघारी परतला. पण, उप कर्णधार आयुष म्हात्रे व मुशीर खान यांनी ७६ धावांची भागीदारी केली. आयुष ४८ धावांवर माघारी परतल्यानंतर मुशीर व कर्णधार सिद्धेश लाड ही जोडी जमली. मुशीरने ६५,तर सिद्धेशने ८६ धावा करताना संघाला २ बाद ७७ वरून ३ बाद १४२ धावांपर्यंत पोहोचवले. सर्फराज खान ( १), आकाश आनंद ( २२) हे अपयशी ठरल्यानंतर शाम्स मुलानी व तनुष कोटियन यांनी डावाला आकार दिला..Yashasvi Jaiswal ला यष्टिरक्षण का करावसं वाटतंय? हे भलतंय खूळ डोक्यात येण्याचं कारण, घ्या जाणून....शाम्स ३९ व तनुष ५८ धावांवर बाद झाल्यानंतर तुषार ( ४४) व मोहित अवस्थी ( नाबाद ५६) यांनी चांगला खेळ केला आणि संघाला ४२९ धावांपर्यंत पोहोचवले. रोहित धांडा व राज बावा यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात चंदीगडला तुषारने झटके दिले. त्याने सातव्या षटकात अर्सलन खानचा ( २) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर एसपी डिसोझाने कर्णधार मनन वोहराचा ( २) त्रिफळा उडवून मुंबईला मोठे यश मिळवून दिले. पण, खरी मजा ११ व्या षटकात आली..तुषार देशपांडेची हॅटट्रिकतुषारने ११ व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर अर्जुन आझादला २० धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर पुढील दोन चेंडूवर शिवम भांब्री व दिपेंद्र कुश यांना माघारी पाठवून तुषारने हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि संघाची अवस्था ५ बाद २५ अशी केली. तुषार थांबायचं नाव घेत नाही आणि त्याने राज बावालाही भोपळ्यावर माघारी पाठवले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा चंदीगडने ३७ धावांत ७ विकेट्स गमावल्या होत्या आणि तुषारने ७-१-१७-५ अशी स्पेल टाकली आहे..Ranji Trophy : रवींद्र जडेजाचे खणखणीत शतक, रिंकू सिंगनेही पार केला तिहेरी आकडा; दोघांची फटकेबाजी अन् प्रतिस्पर्धी गार... .मुंबईकडून हॅटट्रिक घेणारे गोलंदाजजहांगिर खोत ( बॉम्बे वि. बडोदा, १९४३-४४)उमेश कुलकर्णी ( बॉम्बे वि. गुजरात, १९६३-६४)अब्दुल इम्साइल ( बॉम्बे वि. सौराष्ट्र, १९७३-७४)रॉयस्टर डाएस ( मुंबई वि. बिहार, २०२३-२४)शार्दूल ठाकूर ( मुंबई वि. मेघालय, २०२४-२५) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.