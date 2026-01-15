ICC Under-19 World Cup 2026 : अमेरिकेचा निम्मा संघ ३९ धावांत तंबूत पाठवणारा हेनिल पटेल कोण आहे? गोलंदाजी पाहाल तर थक्क व्हाल

ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026 Live Marathi Update: सहावेळचा वर्ल्ड कप विजेता भारतीय संघ १९ वर्षांखालील स्पर्धेत आणखी एक जेतेपद नावावर करण्यासाठी मैदानावर उतरला आहे. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने अमेरिकेविरुद्ध टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशीचा जो फॉर्म सुरू आहे, तो पाहता भारताने प्रथम फलंदाजी घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे चाहेते किंचीत निराश झाले आहेत. पण, गोलंदाजांनी कर्णधाराचा निर्णय सार्थ ठरवला. हेनिल पटेलने दुसऱ्याच षटकार अमरिंदर गिलला ( १) बाद केले..साहिल गर्ग व अर्जुन महेश यांनी काहीकाळ अमेरिकेची पडझड थांबवली, परंतु दीपेश देवेंद्रनने ही जोडी तोडली. साहील १६ धावांवर बाद झाला आणि त्यानंतर हेनिल पुन्हा एकदा चमकला. त्याने अर्जुन ( १६) व कर्णधार उत्कर्ष श्रीवास्तव ( ०) यांना बाद करून अमेरिकेची अवस्था ४ बाद ३५ अशी दयनीय केली. खिलान पटेलने त्याच्या पहिल्याच षटकात अमोघ अरेपल्लीला ( ३) बाद करून अमेरिकेला पाचवा धक्का दिला. अमेरिकेने पहिल्या १० षटकांत ३२ धावांत २ विकेट्स गमावल्या, तर ११ ते २० षटकांत त्यांचे ३ फलंदाज १९ धावावंर माघारी परतले..Who is Henil Patel?गुजरातचा १८ वर्षीय हेनिल पटेल हा भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा एक महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज आहे. तो त्याच्या अचूक लाईन आणि लेंथसाठी आणि चेंडू दोन्ही बाजूंनी स्विंग करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो. त्याने युवा कसोटीत इंग्लंडविरुद्ध आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेत भारतासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे त्याचे वर्ल्ड कप संघात स्थान निश्चित झाले आहे. हेनिलने गुजरातसाठी देशांतर्गत पातळीवर सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे..अमेरिका - उत्कर्ष श्रीवास्तव, अदनीत झाम्ब, नितिश सुदीनी, अर्जुन महेश, अमरिंदर गिल, सब्रीश प्रसाद, अदित कप्पा, अमोघ अरेपल्ली, साहील गर्ग, रिषभ शिम्पी, रित्विक अप्पिडीभारत - आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिग्यान कुंडू, हरवंश पंगालिया, आरएस अंब्रिश, कनिष चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.