ICC Under-19 World Cup 2026 : अमेरिकेचा निम्मा संघ ३९ धावांत तंबूत पाठवणारा हेनिल पटेल कोण आहे? गोलंदाजी पाहाल तर थक्क व्हाल

ICC U19 Men’s Cricket World Cup 2026 Marathi News: आयसीसी १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताच्या युवा संघाने अमेरिकेविरुद्ध एकतर्फी वर्चस्व गाजवलं. या सामन्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं ते स्विंग स्टार हेनिल पटेल याने. नव्या चेंडूवर अफलातून स्विंग मिळवत हेनिलने अमेरिकेच्या फलंदाजीची कंबर मोडली. Who is Henil Patel India U19
Henil Patel bowling performance vs USA U19 in ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026

Swadesh Ghanekar
ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026 Live Marathi Update: सहावेळचा वर्ल्ड कप विजेता भारतीय संघ १९ वर्षांखालील स्पर्धेत आणखी एक जेतेपद नावावर करण्यासाठी मैदानावर उतरला आहे. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने अमेरिकेविरुद्ध टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशीचा जो फॉर्म सुरू आहे, तो पाहता भारताने प्रथम फलंदाजी घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे चाहेते किंचीत निराश झाले आहेत. पण, गोलंदाजांनी कर्णधाराचा निर्णय सार्थ ठरवला. हेनिल पटेलने दुसऱ्याच षटकार अमरिंदर गिलला ( १) बाद केले.

