Babar Azam च्या विकेटवरून अम्पायर कन्फ्युज; समालोचकांनी उडवली खिल्ली, पाकिस्तानची इभ्रत गेली Video

Babar Azam wicket DRS controversy video: पाकिस्तानने सईम अयुबच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात २२ धावांनी विजय मिळवला. यजमान पाकिस्तानने तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात बाबर आझमने २४ धावांची खेळी खेळली. त्याला अॅडम झम्पाने पायचीत करून पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले, परंतु बाबरच्या बाद होताना अशी घटना घडली जी पाहून चाहते हसू आवरू शकत नाहीत. LBW निर्णयादरम्यान तिसऱ्या पंचांनी ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली, त्याने पाकिस्तानची जगासमोर लाज गेली..झम्पाच्या चेंडूवर बाबरने रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो शॉट चुकला आणि चेंडू त्याच्या पॅडवर लागला. मैदानावरील अम्पायरने त्याला नाबाद दिले आणि ऑस्ट्रेलियन संघाने DRS घेतला. जेव्हा निर्णय तिसऱ्या पंचाकडे सोपवण्यात आला तेव्हा चाहते पाकिस्तानी समालोचनाची खिल्ली उडवू लागले. पाकिस्तानी पंचांना इंग्रजी नीट बोलता येत नव्हते आणि ते तिसरे पंच काय म्हणण्याचा प्रयत्न करत होते तेही नीट सांगू शकत नव्हते. म्हणूनच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेणाऱ्या पाकिस्तानने ८ विकेट गमावून १६८ धावा केल्या. कर्णधार सलमान आगा आणि सैम अयुब यांनी ४५ चेंडूत ७४ धावा करत संघाला मजबूत स्थितीत आणले. सैम २२ चेंडूत २ षटकार आणि ३ चौकारांसह ४० धावा काढून बाद झाला, तर सलमान आगा २७ चेंडूत ५ चौकारांसह ३९ धावा काढल्या. अॅडम झम्पाने २४ धावा देत चार बळी घेतले, तर झेवियर बार्टलेट आणि महली बियर्डमन यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले..प्रत्युत्तरादाखल ऑस्ट्रेलियाने निर्धारित षटकांत आठ बळी गमावून केवळ १४६ धावाच केल्या. सईम अयुब आणि अब्रार अहमद यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या, तर शादाब खान आणि मोहम्मद नवाज यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. अयुबला त्याच्या प्रभावी अष्टपैलू कामगिरीसाठी सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले.