What was written on Hamza Zahoor's note after beating India?: भारत आणि पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघांमधील आशिया कप सामन्यानंतर पाकिस्तानी फलंदाज हमजा जहूरच्या सेलिब्रेशनची जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारताला तीन विकेट्सनी पराभूत केल्यानंतर हमजाने मैदानात धावत जाऊन आनंद साजरा केला. त्यानंतर त्याने खिशातून एक चिठ्ठी काढली आणि ती प्रेक्षकांना दाखवली. या चिठ्ठीवर नेमकं काय लिहिलं होतं, याची उत्सुकता क्रिकेट चाहत्यांना लागली होती..IND vs PAK सामना म्हटला की चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असते. पण, यावेळी निकाल हा भारतीयांच्या मनासारखा लागला नाही. प्रथम फलंदाजीला आलेला भारतीय संघ ४६.३ षटकांत २०८ धावांवर गडगडला. अली रझा ( ३-३७), रिझवानुल्लाह ( ३-२४) व निकाब शफिक ( ३-४२) यांनी भारतीय फलंदाजांना जेरीस आणले. पण, अर्जुन राजपूत मैदानावर उभा राहिला आणि ८५ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह १०७ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. पण, या धावा पाकिस्तानला रोखण्यासाठी पुरेशा ठरल्या नाहीत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ Test Series : गौतम गंभीरचा मास्टर प्लान! वन डे गाजवणाऱ्या ३ खेळाडूंना कसोटी संघासोबत थांबण्यास सांगितले; नेमकं काय शिजतंय?.भारतीय गोलंदाज मनन चौहान, इशान सूद व मोहित उलवा यांनी पाकिस्तानला धक्के दिले. पण, हमजा जहूर व हस्नैन अब्बास दर यांनी डाव सावरला. ५ बाद ६१ धावसंख्येवरून त्यांनी संघाला १६८ धावांपर्यंत पोहोचवले. अब्बास दर ३८ धावांवर बाद झाल्यानंतर जहूरने सर्व सूत्र हाती घेतली. त्याने १०८ चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद शतकी खेळी केली आणि पाकिस्तानला ४८.१ षटकांत ७ बाद २०९ धावा करून विजय मिळवून दिला..नेमकं काय लिहिलेलं?विजयी धाव घेतल्यानंतर हमजा जहूरने खिशातून चिठ्ठी काढली आणि सर्व खेळाडूंना दाखवून नंतर ती कॅमेरासमोर धरली... हमजाने दाखवलेल्या चिठ्ठीवर, 'Tomorrow match 50 Insha Allah. Hamza Zahoor. I am the best,' असा संदेश लिहिला होता. म्हणजेच भारताविरुद्धच्या सामन्यात ५० धावा करण्याचे लक्ष्य त्याने आधीच स्वतःसाठी ठरवले होते. मात्र, प्रत्यक्ष मैदानात त्याने अर्धशतक नव्हे, तर नाबाद शतक झळकावले..भारताचा पुढील सामना केव्हा?भारतीय संघाला Asia Cup मध्ये पुढील लढतीत संयुक्त अरब अमिराती संघाविरुद्ध खेळायचा आहे आणि हा सामना मंगळवारी होईल. भारताने पहिल्या सामन्यात नेपाळवर १० विकेट्सने पराभूत केले होते. त्यामुळे यूएईविरुद्ध विजय मिळवून भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.