Cricket

WTC Points Table Update : पाकिस्तानच्या विजयानंतर गुणतालिकेत उलथापालथ; भारताचे फायनलमध्ये पोहोचण्याचे समीकरण बिघडले?

Pakistan Crush West Indies by 8 Wickets: पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत आठ विकेट्स राखून शानदार विजय मिळवत मालिका बरोबरीत आणली आणि त्याचबरोबर जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (WTC) २०२५-२७ स्पर्धेच्या गुणतालिकेतही उलथापालथ घडवून आणली.
Updated WTC 2025-27 Points Table After Pakistan Win vs West Indies

Updated WTC 2025-27 Points Table After Pakistan Win vs West Indies

esakal

Swadesh Ghanekar
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Updated WTC 2025-27 Points Table After Pakistan Win: बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत सोडवली. पाकिस्तानने २३.३ षटकांत ७५ धावांचे लक्ष्य पार केले आणि ८ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावातील ३४४ धावांच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानने ३८७ धावा केल्या. अली उस्मान व साजिद खान यांनी दुसऱ्या डावात प्रत्येकी ४ विकेट्स घेऊन विंडीजचा दुसरा डाव ११७ धावांवर गुंडाळला आणि पाकिस्तानने ७५ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले.

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