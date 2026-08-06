WTC Points Table Update : पाकिस्तानच्या विजयानंतर गुणतालिकेत उलथापालथ; भारताचे फायनलमध्ये पोहोचण्याचे समीकरण बिघडले?

Updated WTC 2025-27 Points Table After Pakistan Win: बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत सोडवली. पाकिस्तानने २३.३ षटकांत ७५ धावांचे लक्ष्य पार केले आणि ८ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावातील ३४४ धावांच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानने ३८७ धावा केल्या. अली उस्मान व साजिद खान यांनी दुसऱ्या डावात प्रत्येकी ४ विकेट्स घेऊन विंडीजचा दुसरा डाव ११७ धावांवर गुंडाळला आणि पाकिस्तानने ७५ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले..पाकिस्तानने या विजयासह जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत बदल केला आहे. त्यांनी शेवटच्या क्रमावरून शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. पाकिस्तानने दुसरी कसोटी जिंकून १२ गुणांची कमाई केली आणि एकूण १६ गुण व २२.२२ टक्क्यांसह ते आठव्या क्रमांकावर आले आहेत. तेच विंडीजचा संघ २०.८३ टक्क्यासह तळाला आहे. या दोन्ही संघांचे अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे चान्स कमीच आहेत..सर डॉन ब्रॅडमन यांनी ३ षटकांत झळकावले होते शतक... २५६ धावांच्या खेळीत १४ षटकार, २९ चौकारांची आतषबाजी....पाकिस्तान आता तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळण्यासाठी इंग्लंडचा दौरा करणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना १९ ऑगस्टपासून लीड्समधील हेडिंग्ले येथे होणार असून, पुढील दोन कसोटी सामने लॉर्ड्स (२७-३१ ऑगस्ट) आणि एजबास्टन (९-१३ सप्टेंबर) येथे खेळले जातील. इंग्लंडचा संघ २४.३६ टक्क्यांसह सातव्या क्रमांकावर आहे. जो रूटच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडची ही पहिलीच कसोटी मालिका असणार आहे..ऑस्ट्रेलियाचा संघ ८७.५० टक्क्यांसह अव्वल स्थानावर मजबूत पकड बनवून बसला आहे. त्यांनी ८ पैकी ७ कसोटी जिंकल्या आहेत आणि त्यांना पुढील आठवड्यात बांगलादेशविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत. हे दोन सामने जिंकून ऑस्ट्रेलिया ९० टक्क्यांसह फायनलमधील आपले स्थान पक्के करू शकेल. दक्षिण आफ्रिका ७५ व न्यूझीलंड ७२.२२ टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानासाठी एकमेकांना आव्हान देत आहेत..Border-Gavaskar Trophy: भारतात पाऊल ठेवण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलिया घेणार मोठी रिस्क! बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीबाबत प्रशिक्षकांनीच दिली माहिती.बांगलादेशचा संघ ५८.३३ टक्क्यांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर भारताचा संघ ४८.१५ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय संघ श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी दाखल झाल आहे. त्यानंतर न्यूझीलंड दौऱ्यावर दोन कसोटी व घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५ कसोटी सामन्यांची मालिका भारताला खेळायची आहे. फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना ९ पैकी किमान ८ सामने जिंकावे लागतील आणि इतरांच्या निकालावरही अवलंबून रहावे लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.