Vaibhav Sooryavanshi: IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा फरक”; वैभव सूर्यवंशीला अजिंक्य रहाणेंनी दाखवला आरसा, दिला मोलाचा सल्ला

VAIBHAV SOORYAVANSHI GETS AJINKYA RAHANE’S BIG ADVICE: भारतीय संघाचा युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी(VAIBHAV SOORYAVANSHI) सध्या आपल्या दमदार फलंदाजीमुळे सतत चर्चेत आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर त्याने भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. मात्र, सुरुवातीची मालिका त्याच्यासाठी फारशी खास ठरली नाही. पहिल्या तीन सामन्यांत त्याला १४, १३ आणि १५ धावाच करता आल्या. त्यामुळे अनेकांनी त्याच्यावर टीका देखील केली.पण त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यात वैभवने आपल्या बॅटनेच सगळ्यांना उत्तर दिलं. या मालिकेत त्याने ५०, २० आणि ८१ धावांच्या खेळी करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताला मालिकाही जिंकता आली. त्यामुळे आता वैभव हा भारतीय क्रिकेटमधला भविष्यातील मोठा खेळाडू ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..नुकताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या अजिंक्य रहाणेने वैभवबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं आहे. 'स्टिक टू क्रिकेट' या पॉडकास्टमध्ये बोलताना रहाणे म्हणाला की, "वैभव कसोटी क्रिकेट खेळेल की नाही, यावर आत्ताच बोलणं योग्य नाही. तो अजून खूप लहान आहे. त्याच्यावर आधीच खूप अपेक्षा आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर आणखी दबाव टाकायचा नाही.".'Vaibhav Sooryavanshi द्रविडला जे बोलला तेच त्याने केलं...', हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला? वाचा.रहाणे पुढे म्हणाला, "आयपीएलचे त्याचे फक्त दोनच हंगाम झाले आहेत. आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यात खूप मोठा फरक आहे. आयपीएलमध्ये खेळणं वेगळं आणि भारतासाठी खेळणं वेगळं. जेव्हा तुम्ही देशासाठी मैदानात उतरता, तेव्हा जबाबदारी आणि दबाव दोन्ही वाढतात. त्यामुळे वैभवला त्याचा खेळ खेळू द्या. त्याला वेळ द्या. तो स्वतःच्या खेळातून पुढे जाईल.".त्याने उदाहरण देत सांगितलं की, "आयपीएलमध्ये ७० धावांचा पाठलाग करणं आणि आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याच परिस्थितीत खेळणं यात खूप फरक असतो. त्यामुळे घाईघाईने कोणताही निष्कर्ष काढणं योग्य नाही."दरम्यान, भारताचा माजी फलंदाज मोहम्मद कैफ याचं मत मात्र थोडं वेगळं आहे. आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना कैफ म्हणाला की, वैभवला आयर्लंड दौऱ्यातच पदार्पणाची संधी मिळायला हवी होती. पण त्याला संघात ठेवूनही खेळवलं गेलं नाही..कैफ म्हणाला, "वैभवमध्ये खूप मोठी क्षमता आहे. तो निडरपणे फलंदाजी करतो. अशा खेळाडूला फक्त संघासोबत ठेवून उपयोग नाही. त्याला मैदानात उतरवून अनुभव द्यायला हवा होता."त्याने निवड प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, "वैभवला खेळवण्याऐवजी फक्त संघासोबत ठेवण्यात आलं. एवढ्या प्रतिभावान खेळाडूला संधी मिळायला हवी होती.".VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीबाबत मोठी भविष्यवाणी! ‘एक दिवस भारताचा कर्णधार होईल’; दुलीप ट्रॉफीत उपकर्णधारपद देण्यामागे मोठं कारण.वैभवने आयपीएल २०२६ मध्येही आपल्या फलंदाजीची छाप सोडली होती. त्याने संपूर्ण स्पर्धेत धडाकेबाज खेळ करत ऑरेंज कॅप पटकावली होती. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यावर त्याची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, पण जिंबाबेविरुद्ध त्याने पुन्हा एकदा आपण मोठ्या मंचावर खेळण्यासाठी तयार असल्याचं दाखवून दिलं.आता भारतीय संघाच्या पुढील मालिकांमध्ये वैभवला आणखी संधी मिळते का, आणि तो आपल्या कामगिरीत सातत्य ठेवतो का, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. त्याच्याकडून भविष्यात मोठ्या खेळींची अपेक्षा केली जात असली, तरी माजी खेळाडूंचं मत मात्र एकच आहे वैभववर अनावश्यक दबाव टाकू नका, त्याला वेळ द्या आणि त्याचा खेळ बोलू द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.