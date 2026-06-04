Cricket

Vaibhav Sooryavanshi: Dhoni आणि 'गँग्स ऑफ वासेपूर'नंतर आता Vaibhav सूर्यवंशी ऋद्धिमा पाठकचा खळबळजनक खुलासा, Video Viral

Riddhima Pathak's Viral Video Vaibhav Sooryavanshi:धोनी आणि ‘गँग्स ऑफ वासेपूर’नंतर आता वैभव सूर्यवंशी बिहारचा नवा क्रिकेट स्टार ठरत आहे. त्याच्या दमदार कामगिरीमुळे बिहार क्रिकेटमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे.
Riddhima Pathak's Viral Video Vaibhav Sooryavanshi

Riddhima Pathak's Viral Video Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Riddhima Pathak's Viral Video Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएल(IPL) २०२६ मध्ये जर कोणी आपल्या फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले असेल, तर तो आहे वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi). या युवा खेळाडूने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात अनेक नवीन विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. मोठमोठ्या दिग्गज गोलंदाजांना न घाबरता त्याने शानदार खेळी केली आहे.

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