Vaibhav Sooryavanshi: Dhoni आणि 'गँग्स ऑफ वासेपूर'नंतर आता Vaibhav सूर्यवंशी ऋद्धिमा पाठकचा खळबळजनक खुलासा, Video Viral

Riddhima Pathak's Viral Video Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएल(IPL) २०२६ मध्ये जर कोणी आपल्या फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले असेल, तर तो आहे वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi). या युवा खेळाडूने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात अनेक नवीन विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. मोठमोठ्या दिग्गज गोलंदाजांना न घाबरता त्याने शानदार खेळी केली आहे..या हंगामात सर्वाधिक धावा करत त्याने ऑरेंज कॅपही आपल्या नावावर केली आहे. या हंगामात त्याने तब्बल ७७६ धावा केल्या आहेत. या कामगिरीमुळे त्याच्यावर सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. अशातच आता स्पोर्ट्स अँकर ऋद्धिमा पाठकचा एक व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे..झाले असे की, ऋद्धिमा पाठकचा इन्स्टाग्रामवरील एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती वैभव सूर्यवंशीबद्दल बोलताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये ऋद्धिमा बिहारी लोकांबद्दलचे तिचे अनुभव शेअर करत होती..ती म्हणाली की एक काळ असा होता, जेव्हा शाळा आणि महाविद्यालयीन जीवनात अनेक जण स्वतःला बिहारी म्हणवून घेण्यास संकोच करत होते. त्यांना स्वतःची ओळख बिहारी म्हणून सांगणे आवडत नव्हते. बिहारच्या समाजाबाबत असलेल्या नकारात्मक प्रतिमेमुळे अनेक युवकांना अस्वस्थ परिस्थितीचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता काळ बदलला आहे आणि त्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढू लागला आहे..ऋद्धिमाने आपल्या व्हिडिओमध्ये एमएस धोनीसारख्या खेळाडूचे उदाहरण दिले. ती म्हणाली की बिहारमध्ये दोन गोष्टींमुळे एक वेगळाच रुबाब निर्माण झाला. पहिली म्हणजे एमएस धोनी आणि दुसरी म्हणजे 'गँग्स ऑफ वासेपूर' हा चित्रपट. या दोन गोष्टींनी तरुणांमध्ये बिहारबद्दल अभिमानाची भावना निर्माण केली. मात्र ती म्हणाली की याचा अधिक फायदा झारखंडला झाला, जे बिहारपासून वेगळे होऊन स्वतंत्र राज्य बनले आहे..ऋद्धिमा पाठक पुढे म्हणाली की आता ही उणीव बिहारचा नवीन स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी भरून काढणार आहे. ती म्हणाली की वैभव हा असा खेळाडू आहे ज्याची ओळख पूर्णपणे बिहारशी जोडलेली आहे..Vaibhav Sooryavanshi: ना कोहली ना धोनी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'हा' दिग्गज ठरला सुपरहिरो; ज्याने बाउन्सरचा थरार सोपा केला!.ती पुढे म्हणाली की वैभव सूर्यवंशी नव्या पिढीसाठी आशा आणि प्रेरणेचे प्रतीक बनेल. त्याच्या यशामुळे बिहारमधील अनेक तरुणांना मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्याची प्रेरणा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.