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१० वर्षांच्या भावाने शतक ठोकताच श्रीलंकेतून वैभव सूर्यवंशीची मोठी प्रतिक्रिया; इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत म्हणाला...

Vaibhav Sooryavanshi:वैभव सूर्यवंशीच्या लहान भावाने अवघ्या १० व्या वर्षी शानदार शतक झळकावत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. भावाच्या या यशानंतर वैभवने सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत अभिनंदन केले.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Varsha Balhe
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Vaibhav Shares Proud Instagram Post: वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या स्फोटक फलंदाजीने अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रम मोडीत काढले आहेत. त्याने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात जबरदस्त फलंदाजी करत ऑरेंज कॅप आपल्या नावावर केली.

त्याने या हंगामात सर्वाधिक धावा केल्या. त्याचबरोबर या हंगामात त्याने ७२ षटकार लगावत ७७६ धावा केल्या. आता त्याचा लहान भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशीने देखील कमाल केली आहे. त्याने वयाच्या अवघ्या १० व्या वर्षी समस्तीपूरमधील एका स्थानिक सराव सामन्यात शानदार शतक झळकावले. त्याने ८७ चेंडूत १०३ धावा केल्या. आता त्यावर त्याचा मोठा भाऊ वैभव सूर्यवंशीने प्रतिक्रिया दिली आहे.

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