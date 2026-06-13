१० वर्षांच्या भावाने शतक ठोकताच श्रीलंकेतून वैभव सूर्यवंशीची मोठी प्रतिक्रिया; इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत म्हणाला...

Vaibhav Shares Proud Instagram Post: वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या स्फोटक फलंदाजीने अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रम मोडीत काढले आहेत. त्याने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात जबरदस्त फलंदाजी करत ऑरेंज कॅप आपल्या नावावर केली. त्याने या हंगामात सर्वाधिक धावा केल्या. त्याचबरोबर या हंगामात त्याने ७२ षटकार लगावत ७७६ धावा केल्या. आता त्याचा लहान भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशीने देखील कमाल केली आहे. त्याने वयाच्या अवघ्या १० व्या वर्षी समस्तीपूरमधील एका स्थानिक सराव सामन्यात शानदार शतक झळकावले. त्याने ८७ चेंडूत १०३ धावा केल्या. आता त्यावर त्याचा मोठा भाऊ वैभव सूर्यवंशीने प्रतिक्रिया दिली आहे..वैभवचा लहान भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशीने समस्तीपूरमधील क्रिकेट अकादमी ताजपूरसाठी ८७ चेंडूत शानदार १०३ धावा केल्या, ज्यामध्ये त्याने २० चौकार आणि एक षटकारही लगावला. त्याच्या या जबरदस्त खेळीवर त्याचा मोठा भाऊ वैभव सूर्यवंशीची प्रतिक्रिया आली आहे. .वैभव सूर्यवंशी सध्या श्रीलंकेत भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यात होत असलेल्या त्रिराष्ट्रीय मालिकेसाठी उपस्थित आहे. त्याने आपल्या भावाच्या या यशाबद्दल अभिनंदन करणारी एक पोस्ट इन्स्टाग्रामवर शेअर केली आहे..वैभव सूर्यवंशीची आयपीएलमधील कामगिरीवैभव सूर्यवंशी आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळतो. त्याने १६ सामन्यांमध्ये २३७.३१ च्या स्ट्राईक रेटने ७७६ धावा केल्या. या शानदार कामगिरीसाठी त्याने ऑरेंज कॅप, मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द इयर आणि सुपर स्ट्रायकर यांसारखे अनेक पुरस्कार जिंकले. त्याने आयपीएलमध्ये एक शतकही झळकावले आहे आणि दोनदा ९० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. मात्र, सनरायझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये त्याचे शतक थोडक्यात हुकले होते..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने कमी होता की काय, आता धाकट्यानेही चोपलं! 'दोन भाई, दोन्ही तबाही; ८७ बॉलमध्ये ठोकलं शतक.गेल्या काही महिन्यांपासून वैभव सूर्यवंशी सातत्याने चर्चेत आहे. आता त्याच्याप्रमाणेच त्याचा लहान भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशी देखील आपल्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यामुळे सूर्यवंशी कुटुंबातून आणखी एक प्रतिभावान क्रिकेटपटू भारतीय क्रिकेटला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.