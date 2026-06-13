Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने कमी होता की काय, आता धाकट्यानेही चोपलं! 'दोन भाई, दोन्ही तबाही; ८७ बॉलमध्ये ठोकलं शतक

Vaibhav Sooryavanshi Brother Ashirvad Sooryavanshi Scores Stunning Century: भारताचा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने(vaibhav sooryavanshi) आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. त्याच्या लक्षणीय कामगिरीसाठी त्याला अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. आयपीएलमध्ये त्याने ७७६ धावा केल्या, त्याबद्दल त्याला ऑरेंज कॅप देऊन सन्मानित करण्यात आले. मात्र, आता चर्चा वैभव सूर्यवंशीची नाही, तर त्याच्या १० वर्षीय लहान भावाची होत आहे..१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सतत चर्चेत असतो, तर आता दुसरीकडे त्याचा भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशीने आपल्या फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अवघ्या १० वर्षांच्या आशीर्वाद सूर्यवंशीने समस्तीपूरमधील एका स्थानिक सराव सामन्यात शानदार शतक झळकावून कुटुंबातून आणखी एक प्रतिभावान क्रिकेटपटू उदयास येऊ शकतो, असा संकेत दिला आहे..Vaibhav Sooryavanshi: ना कोहली ना धोनी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'हा' दिग्गज ठरला सुपरहिरो; ज्याने बाउन्सरचा थरार सोपा केला!.क्रिकेट अकादमी ताजपूरचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आशीर्वादने केवळ ८७ चेंडूत १०३ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीत २० चौकार आणि १ षटकाराचा समावेश होता. त्याने ११८.३९ च्या स्ट्राइक रेटने धावा केल्या..आशीर्वादचा फलंदाजी करतानाचा निर्भयपणा हा त्याचा मोठा भाऊ वैभव सूर्यवंशीसारखाच दिसतो. त्याच्या या शानदार शतकाच्या जोरावर क्रिकेट अकादमी ताजपूरने २९.५ षटकांत २३४/४ अशी धावसंख्या उभारली. यामध्ये शिवम राजने ५२ धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. शतक पूर्ण केल्यानंतर या युवा खेळाडूने हेल्मेट काढून आनंद साजरा केला..भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांचा समावेश असलेल्या त्रिराष्ट्रीय 'अ' मालिकेसाठी सध्या श्रीलंकेत असलेल्या वैभवनेही या कामगिरीचा आनंद साजरा केला. १५ वर्षीय वैभवने आपल्या लहान भावाच्या या पराक्रमाची अभिमानाने दखल घेत सामन्याचा धावफलक आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला..Vaibhav Sooryavanshi: ना कोहली ना धोनी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'हा' दिग्गज ठरला सुपरहिरो; ज्याने बाउन्सरचा थरार सोपा केला!.गेल्या वर्षभरात वैभवने आपल्या फलंदाजीने अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रम मोडले आहेत. आता त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवत आशीर्वाद सूर्यवंशीही क्रिकेटविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.