Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू का मिळालं नाही? संजय मांजरेकरांनी सांगितलं मोठं कारण

Sanjay Manjrekar on Vaibhav Suryavanshi debut: भारत आणि आयर्लंड(INDVSIRE)यांच्यात दोन टी-२० सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. मालिकेतील पहिला सामना शुक्रवारी खेळला गेला. या सामन्यात भारताचा १५ वर्षीय युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी पदार्पण करेल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने अनुभवी खेळाडूंवर विश्वास दाखवत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन आणि ईशान किशन(Ishan Kishan) यांचा समावेश केला. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागली..पहिल्या टी-२० सामन्यात सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाकडे लागले होते. मात्र, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी दिली नाही. या निर्णयावर अनेक चर्चा रंगत असतानाच भारताचा माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांनी टीम इंडियाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, वैभवला पहिल्याच सामन्यात न खेळवण्याचा निर्णय योग्य होता..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?.भारताने पहिल्या टी-२० सामन्यात वैभवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिले नाही. त्यानंतर अनेक चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. मात्र, संजय मांजरेकर यांच्या मते, सध्या भारतीय संघात वरच्या फळीत सातत्याने चांगली कामगिरी करणारे खेळाडू आहेत. त्यामुळे केवळ चर्चेमुळे किंवा उत्सुकतेपोटी वैभवला संधी देणे योग्य ठरले नसते..काय म्हणाले संजय मांजरेकर?संजय मांजरेकर म्हणाले, "वैभव सूर्यवंशी हा खूप प्रतिभावान खेळाडू आहे. त्याचं भविष्य उज्ज्वल आहे. पण त्याला घाईघाईने भारतीय संघात आणण्याची गरज नाही. सध्या भारताकडे सलामीसाठी आणि वरच्या फळीत सातत्याने धावा करणारे खेळाडू आहेत. अशा खेळाडूंना बाहेर काढून वैभवला संधी देणं योग्य ठरणार नाही.".ते पुढे म्हणाले, "वैभवला योग्य वेळी संधी नक्कीच मिळेल. मात्र, ती संधी त्याने स्वतःच्या कामगिरीच्या जोरावर मिळायला हवी. फक्त त्याच्याभोवती असलेल्या चर्चेमुळे किंवा चाहत्यांच्या अपेक्षेमुळे त्याला लगेच खेळवणं योग्य नाही.".पदार्पणासाठी अजून वाट पाहावी लागणार?१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ तसेच भारत 'अ' संघाकडून दमदार कामगिरी केली आहे. त्याच कामगिरीच्या जोरावर त्याची भारतीय संघात निवड झाली. मात्र, पहिल्या टी-२० सामन्यात त्याला संधी मिळाली नाही. आता मालिकेतील दुसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात त्याला पदार्पणाची संधी मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....दरम्यान, पहिल्या सामन्यात भारताला आयर्लंडकडून ३४ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे आता मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी दुसरा सामना भारतासाठी 'करो या मरो'चा ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत संघ व्यवस्थापन प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करते का आणि त्यात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.