मी पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण झालं... ! वैभव सूर्यवंशीने व्यक्त केल्या भावना; VVS Laxman अन् इशान किशन यांच्याबद्दल म्हणाला...

VAIBHAV SOORYAVANSHI SHARES EMOTIONAL REACTION AFTER WINNING PLAYER OF THE SERIES: भारतीय संघात निवड झाल्यापासून थेट मालिकावीर आणि सामनावीर पुरस्कार जिंकणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने(VAIBHAV SOORYAVANSHI) आता आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात झालेल्या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारताने ३-० अशी एकतर्फी मालिका जिंकली. या मालिकेत १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याने तीन सामन्यांत १५१ धावा केल्या. दोन अर्धशतकं झळकावली आणि तिसऱ्या सामन्यात ४९ चेंडूत ८१ धावांची शानदार खेळी करत सामनावीर ठरला. त्याच्या या दमदार कामगिरीमुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला..यानंतर बीसीसीआयने वैभवचा एक खास व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये पुरस्कार मिळाल्यानंतर वैभवने आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त केल्या. त्याने प्रशिक्षक व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण, संघातील वरिष्ठ खेळाडू आणि विशेषतः ईशान किशनबद्दलही मनापासून बोलला..मालिकावीर पुरस्कारानंतर वैभव काय म्हणाला?वैभव म्हणाला, "भारतीय वरिष्ठ संघाकडून खेळताना मालिकावीर पुरस्कार मिळणं म्हणजे माझ्यासाठी स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं आहे. मी खूप आनंदी आहे. या प्रवासात ज्यांनी मला साथ दिली त्या प्रत्येकाचा मी मनापासून आभारी आहे.".तो पुढे म्हणाला की, "संघातील वातावरण खूप छान होतं. सगळे सीनियर खेळाडू खूप सपोर्ट करत होते. मला कधीच असं वाटलं नाही की मी नवीन आहे किंवा एकटा पडलो आहे. सगळ्यांनी मला आपलंसं केलं.".वैभवने मुख्य प्रशिक्षक व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण आणि कोचिंग स्टाफचेही विशेष आभार मानले. "सामन्यापूर्वी लक्ष्मण सर आणि ऋषी सर माझ्याशी बोलले. त्यांनी माझ्यावर कोणताही दबाव टाकला नाही. उलट त्यांनी मला सांगितलं, 'तुला जसं वाटतं तसं खेळ. कोणताही ताण घेऊ नको.' त्यामुळे मला मैदानात पूर्ण मोकळेपणाने खेळता आलं.".'Vaibhav Sooryavanshi द्रविडला जे बोलला तेच त्याने केलं...', हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला? वाचा.ईशान किशनबद्दल बोलताना वैभव म्हणाला, "ईशान भैय्या पण बिहारचे आहेत. त्यामुळे आमचं लगेच छान जमलं. त्यांनी मला खूप मदत केली आणि सतत आत्मविश्वास दिला." तिसरा टी-२० सामना संपल्यानंतर पुरस्कार स्वीकारताना वैभव म्हणाला, "हरारेमध्ये अशी कामगिरी करता आली याचा खूप आनंद आहे. आम्ही मालिकेआधी दोन-तीन दिवस चांगली तयारी केली होती. मी याआधी अंडर-१९ वर्ल्ड कपमध्येही इथे खेळलो होतो, त्यामुळे या मैदानावर फलंदाजी करायला मला आवडतं. कर्णधार, प्रशिक्षक आणि संपूर्ण संघाने माझ्यावर विश्वास दाखवला. त्यामुळे माझा आत्मविश्वास आणखी वाढला.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.