ACTION RECOMMENDED AGAINST TILAK VARMA AND VAIBHAV SOORYAVANSHI: भारताचा अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे, जिथे भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यात त्रिदेशीय मालिका सुरू आहे. या मालिकेत सोमवारी भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ संघ यांच्यात सामना खेळला गेला. या सामन्यात अनपेक्षित घटनाक्रम घडला. १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीलाही (VAIBHAV SOORYAVANSHI) या मालिकेत अद्याप मोठी छाप पाडता आलेली नाही. आणि याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूंमध्ये वाद झाला. अखेर हा सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला आणि त्यामध्ये भारत अ संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला..या सामन्यात श्रीलंकन खेळाडू आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्यात मोठा वाद झाला. यामध्ये वैभव आणि यजमान संघाच्या खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर काही खेळाडू पुन्हा भारताच्या युवा फलंदाजाकडे गेले आणि परिस्थिती आणखी तापली..Vaibhav Sooryavanshi ला मॅच सोडून "घरी जा" असं का म्हटलं? इंडिया अ च्या सामन्यात अचानक का वाढला तणाव; जाणून घ्या काय घडलं.वैभवने विशेन हालांबागेला ढकलल्यामुळे त्याच्यावर मोठा दंड होऊ शकतो, अशी माहिती समोर आली होती. त्याचबरोबर भारत अ संघाचा कर्णधार तिलक वर्मालाही आणखी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, इतकेच नाही तर त्याच्यावर बंदी घालण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात होती..वैभववर झाली मोठी कारवाईसोमवारी भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ संघ यांच्यातील सामन्यादरम्यान घडलेल्या घटनेनंतर आता वैभव सूर्यवंशी आणि विशेन हालांबागे यांच्यावर सामना शुल्काच्या ५० टक्के दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे. तर भारत अ संघाचा कर्णधार तिलक वर्मावर सामना शुल्काच्या ३० टक्के दंडाची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय सामना अधिकारी प्रदीप जयप्रकाश यांनी श्रीलंका अ संघाचा यष्टिरक्षक-फलंदाज निरोशन डिकवेलावरही २० टक्के दंडाची शिफारस केली आहे..या सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. भारतीय संघाचा पराभव झाल्यानंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी आक्रमक सेलिब्रेशन केले. त्याचवेळी काही श्रीलंकन खेळाडूंनी वैभव सूर्यवंशीला उद्देशून शेरेबाजी केल्याचे समोर आले. त्यामुळे संतापलेला वैभव त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी पुढे सरसावला. त्यावेळी वैभव आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूंमध्ये ढकलाढकलीही झाली. मात्र, इतर खेळाडूंनी मध्यस्थी करत दोघांना दूर केले..IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये मोठा राडा, भारताच्या पराभवनंतर मैदानात ड्रामा, Viral Video.काही वृत्तांनुसार, सुरुवातीला श्रीलंकेच्या काही खेळाडूंनी वैभववर स्लेजिंग केले होते आणि आयपीएलमधील त्याच्या कामगिरीवरून टिप्पणी केली होती. तर काही वृत्तांमध्ये विशेन हालांबागेने वैभवला "सामना संपला आहे, आता घरी जा" असे म्हटल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या शाब्दिक चकमकीनंतर परिस्थिती चिघळली आणि अखेर मैदानावरील वातावरण तापले. आता या प्रकरणात वैभव सूर्यवंशी आणि तिलक वर्मा यांच्यावर दंडाची कारवाई करण्यात आली असून या घटनेची क्रिकेट वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.