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Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला मोठा दंड, तिलक वर्मावरही कारवाई; श्रीलंका दौऱ्यातील वादानंतर BCCIची मोठी अ‍ॅक्शन?

ACTION RECOMMENDED AGAINST TILAK VARMA AND VAIBHAV SOORYAVANSHI:श्रीलंका अ संघाविरुद्धच्या सामन्यातील वादानंतर वैभव सूर्यवंशीवर ५० टक्के दंडाची कारवाई करण्यात आली. तिलक वर्मावरही दंडाची शिफारस करण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
ACTION RECOMMENDED AGAINST TILAK VARMA AND VAIBHAV SOORYAVANSHI

ACTION RECOMMENDED AGAINST TILAK VARMA AND VAIBHAV SOORYAVANSHI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ACTION RECOMMENDED AGAINST TILAK VARMA AND VAIBHAV SOORYAVANSHI: भारताचा अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे, जिथे भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यात त्रिदेशीय मालिका सुरू आहे. या मालिकेत सोमवारी भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ संघ यांच्यात सामना खेळला गेला.

या सामन्यात अनपेक्षित घटनाक्रम घडला. १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीलाही (VAIBHAV SOORYAVANSHI) या मालिकेत अद्याप मोठी छाप पाडता आलेली नाही. आणि याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूंमध्ये वाद झाला. अखेर हा सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला आणि त्यामध्ये भारत अ संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला.

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