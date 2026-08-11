Vaibhav Sooryavanshi: वय अवघं १५, संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात! वैभव सूर्यवंशीसोबत जोडले गेले ‘हे’ ५ मोठे ब्रँड; कमाईचा आकडा ऐकून व्हाल थक्क!

VAIBHAV SOORYAVANSHI NET WORTH: २०२६ हे वर्ष वैभव सूर्यवंशीसाठी खूप चांगलं ठरलं आहे. या वर्षात वैभवने भारतीय संघात पदार्पण देखील केलं आहे. त्याने नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या ५ टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत पदार्पण केलं. त्यानंतर झिम्बाबेविरुद्धच्या मालिकेत देखील त्याने आपल्या फलंदाजीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. झिम्बाबेविरुद्धच्या मालिकेत वैभवने मालिकावीराचा पुरस्कार देखील पटकावला.परंतु या १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीने केवळ १५ व्या वर्षीच अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. त्याने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा विक्रम देखील मोडीत काढला आहे. त्याच्या या जबरदस्त कामगिरीमुळे आणि वाढलेल्या प्रसिद्धीमुळे मोठ्या ब्रँड्सचं लक्ष देखील वैभवकडे गेलं आहे..काही ब्रँड्सनी त्याच्यासोबत दीर्घकालीन करार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, तर काही ब्रँड्स त्याच्यासोबत काम करण्याच्या संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राजस्थान रॉयल्ससोबतच्या आयपीएल २०२६ च्या हंगामानंतर वैभवने आपल्या ब्रँड एंडोर्समेंटची फी वाढवल्याचं वृत्त आहे. त्याचं व्यावसायिक मूल्य प्रति करार १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाल्याचंही काही अहवालांमध्ये सांगण्यात आलं आहे..'Vaibhav Sooryavanshi द्रविडला जे बोलला तेच त्याने केलं...', हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला? वाचा.सध्या वैभव सूर्यवंशीची एकूण संपत्ती ७ ते १० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये आयपीएलमधून मिळणारं मानधन, सामन्यांची फी, देशांतर्गत क्रिकेट आणि वाढत्या ब्रँड एंडोर्समेंट करारांचा मोठा वाटा असल्याचं सांगितलं जात आहे..वैभव अजूनही किशोरवयीन आहे. त्यामुळे त्याच्या करिअरच्या या सुरुवातीच्या टप्प्यावर त्याला मोठ्या जाहिरातींपासून थोडं दूर ठेवण्याची त्याच्या कुटुंबाची इच्छा असणं स्वाभाविक आहे. मात्र, वैभवची लोकप्रियता ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याच वेगाने त्याच्यासाठी ब्रँड्सची दारंही उघडत आहेत..वयाच्या १५ व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीसोबत जोडले गेलेले ब्रँडएसएस बॅट्स (सरीन स्पोर्ट्स)सचिन तेंडुलकर त्याच्या एमआरएफ बॅटच्या प्रायोजकत्वामुळे प्रसिद्ध झाला होता. त्याचप्रमाणे वैभव सूर्यवंशीच्या बॅटवरही आता मोठ्या ब्रँडची नजर आहे. वैभवने अद्याप कोणत्याही मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीसोबत फार मोठा करार केलेला नसला, तरी सरीन स्पोर्ट्स म्हणजेच एसएससोबत त्याचा उपकरणांचा करार आहे. या कराराची किंमत दरवर्षी अंदाजे ५० लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे. एवढंच नाही तर एसएसने बाजारात ‘वैभव सूर्यवंशी एडिशन’ बॅट्सही आणल्या आहेत..कॉम्प्लान२०२६ च्या सुरुवातीला वैभव सूर्यवंशी कॉम्प्लानच्या ‘थोडा प्लॅन, थोडा कॉम्प्लान’ या जाहिरात मोहिमेचा चेहरा बनला. या जाहिरातीमध्ये योग्य पोषण आणि मेहनतीवर भर देण्यात आला आहे. एका तरुण क्रिकेटपटू म्हणून वैभवच्या आयुष्याशी ही जाहिरात चांगलीच जुळते.गुगल पेवैभव गुगल पेच्या युवा-केंद्रित मोहिमेचाही भाग आहे. या जाहिरातीमध्ये तो आपल्या पालकांच्या बँक खात्याशी जोडलेल्या यूपीआयचा वापर करताना दिसतो. या मोहिमेत किशोरवयीन मुला-मुलींना सुरक्षित पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे..रेड बुलआयपीएल २०२६ दरम्यान वैभव सूर्यवंशीने राजस्थान रॉयल्समधील आपला सहकारी ध्रुव जुरेलसोबत रेड बुलच्या एका चॅलेंजमध्येही भाग घेतला होता. या चॅलेंजमध्ये दोघांना ३० चेंडूंमध्ये ६० धावा करण्याचं टार्गेट देण्यात आलं होतं..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर आता कोणता विक्रम? जपानमध्ये ‘बेबी बॉस’ पुन्हा इतिहास रचणार?.झारखंड आरोग्य विभागमे २०२६ मध्ये झारखंडच्या आरोग्यमंत्र्यांनी वैभव सूर्यवंशीला राज्याचा ब्रँड ॲम्बेसेडर बनवण्याची घोषणा केली होती. राज्यातील तरुणांना सक्रिय, फिट आणि निरोगी राहण्यासाठी प्रेरणा देण्याच्या उद्देशाने वैभवची निवड करण्यात आली.वय अवघं १५ वर्षं असतानाच वैभव सूर्यवंशीने क्रिकेटच्या मैदानावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आता त्याची लोकप्रियता मैदानाबाहेरही वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे येत्या काळात वैभवसोबत आणखी कोणते मोठे ब्रँड जोडले जातात, याकडेही सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.