Vaibhav Sooryavanshi: झिम्बाब्वे मालिका गाजवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा मैदानात; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कोणत्या संघाकडून खेळणार पुढचा सामना

Vaibhav Suryavanshi next match date and venue: झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत दमदार फलंदाजी करून सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारा भारताचा युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आता पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार आहे. मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर चाहत्यांमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे, वैभवचा पुढचा सामना नेमका कधी होणार?वैभव आता ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहे. तो ईस्ट झोन संघाकडून मैदानात उतरणार असून, विशेष म्हणजे त्याला या संघाचा उपकर्णधार देखील बनवण्यात आलं आहे..एवढ्या कमी वयात त्याच्यावर नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आल्याने निवडकर्त्यांनी त्याच्यावर दाखवलेला विश्वास यातून दिसून येतो. झिम्बाब्वे दौऱ्यात वैभवने आपल्या फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केलं. तीन सामन्यांच्या मालिकेत त्याने १५१ धावा केल्या. दोन अर्धशतकं झळकावत त्याने मालिकेत सर्वाधिक धावा केल्या आणि मालिकावीर पुरस्कारही पटकावला. .Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लंडमधील अपयशानंतर १५ वर्षांचा वैभव 'बॅक टू वर्क; दौऱ्यावरून परताच घरी राहण्याऐवजी कुठे गेलाय पाहा Video.इंग्लंड दौऱ्यात अपेक्षित कामगिरी करता आली नव्हती, मात्र झिम्बाब्वेमध्ये त्याने जोरदार पुनरागमन करत आपण मोठ्या मंचावर खेळण्यासाठी तयार असल्याचं दाखवून दिलं. आता मात्र त्याच्यासमोर वेगळीच परीक्षा असणार आहे..दलीप ट्रॉफी ही रेड बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आहे. टी-२० प्रमाणे फटकेबाजी करून इथे यश मिळत नाही. संयम, मोठी खेळी आणि परिस्थितीनुसार फलंदाजी करणं गरजेचं असतं. त्यामुळे वैभव या स्पर्धेत कशी फलंदाजी करतो, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे..IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशीचा पुढचा टार्गेट पाकिस्तान? Asian Games मध्ये कधी होऊ शकतो IND vs PAK सामना, जाणून घ्या.दलीप ट्रॉफीत त्याला देशातील अनुभवी खेळाडूंसोबत खेळण्याची संधी मिळणार आहे. ईस्ट झोनचा कर्णधार इशान किशन असला तरी उपकर्णधार म्हणून वैभववरही मोठी जबाबदारी असेल. जर त्याने या स्पर्धेतही सातत्यपूर्ण कामगिरी केली, तर भविष्यात भारतीय कसोटी संघात त्याच्या नावाचा विचार होऊ शकतो. त्यामुळे झिम्बाब्वे मालिकेनंतर आता 23 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दलीप ट्रॉफीत वैभव सूर्यवंशी काय कमाल करतो, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.