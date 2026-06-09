Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला पाहून मला ब्रायन लारा अन् गॅरी सोबर्स आठवतात; वर्ल्ड कपविजेत्या दिग्गजाची पोचपावती

Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या विस्फोटक फलंदाजीने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये देखील त्याने दमदार कामगिरी केली. त्याने २०२६ च्या हंगामात सर्वाधिक धावा करत ऑरेंज कॅपसह पाच मोठे पुरस्कार आपल्या नावावर केले. तसेच त्याने आयपीएलच्या हंगामात अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रमही मोडीत काढले. या हंगामात त्याने ७७६ धावा केल्या. एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा पराक्रमही त्याने केला..त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासह आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) ६ जून रोजी त्याची निवड केली आहे. आगामी दौऱ्यावर वैभव आपल्या आक्रमक फलंदाजीने चमकताना दिसणार आहे. त्याच्या कामगिरीचे कौतुक अनेक दिग्गज खेळाडूंनी केले असून आता त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्रा यांचेही नाव जोडले गेले आहे..Vaibhav Sooryavanshi: ना कोहली ना धोनी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'हा' दिग्गज ठरला सुपरहिरो; ज्याने बाउन्सरचा थरार सोपा केला!.ग्लेन मॅकग्रा यांनी वैभव सूर्यवंशीवर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. त्याच्या फलंदाजीची तुलना त्यांनी काही महान खेळाडूंशी केली. मॅकग्रा म्हणाले की, वैभव हा एक निर्भय फलंदाज आहे आणि त्याचा दृष्टिकोन वेस्ट इंडिजचे महान फलंदाज ब्रायन लारा आणि गॅरी सोबर्स यांची आठवण करून देतो. "त्याची फलंदाजीची शैली पाहिली की ब्रायन लाराची आठवण येते. मागे वळून पाहिल्यास गॅरी सोबर्स हे आणखी एक नाव आठवते," असे मॅकग्रा यांनी एका सराव सत्रादरम्यान सांगितले..पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, या युवा खेळाडूच्या आयपीएलमधील कामगिरीने मी थक्क झालो आहे. त्याची फलंदाजी खरोखरच अविस्मरणीय होती. सामान्यतः खेळाडू षटकारांपेक्षा अधिक चौकार मारतात, मात्र वैभवने ७२ षटकार आणि ६३ चौकार लगावले. तो उत्कृष्ट फटकेबाजी करतो आणि खेळाचे संपूर्ण स्वरूप बदलून टाकण्याची क्षमता त्याच्यात आहे..मॅकग्रा पुढे म्हणाले की, समोर कोणता गोलंदाज आहे याची त्याला भीती वाटत नाही. तो पॅट कमिन्स असो किंवा अन्य कोणताही गोलंदाज, वैभव त्याची पर्वा करत नाही. त्याच्यासमोर चेंडू आला की तो आक्रमक फटका मारण्याचा प्रयत्न करतो. अशा प्रकारची निडर वृत्ती ही त्याची सर्वात मोठी ताकद आहे..Vaibhav Sooryavanshi: ना कोहली ना धोनी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'हा' दिग्गज ठरला सुपरहिरो; ज्याने बाउन्सरचा थरार सोपा केला!.तसेच, "तो परदेशात कशी कामगिरी करतो हे पाहण्यासाठी मी उत्सुक आहे. विशेषतः इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये त्याचा खेळ पाहायला मला नक्कीच आवडेल," असेही मॅकग्रा यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.